Stefanović: Opozicija od Saveta Evrope tražili posmatračku misiju zbog krađe izbora

Poslanik Stranke slobode i pravde Borko Stefanović izjavio je danas da su poslanici opozicije, na sastanku sa generalnim sekretarom Saveta Evrope (SE) Alanom Berseom, tražili posmatračku misiju SE za lokalne izbore u Srbiji. "Tražili smo posmatračku misiju i za lokalne izbore, ne samo za parlamentarne, što je jako važno zato što bi Savet Evrope kroz takav mehanizam mogao da vidi pokušaj ove vlasti da krade izbore, da potkupljuje i ucenjuje ljude i da šalje batinaše