Sukobi na Bliskom istoku: Azerbejdžan optužio Iran za napad dronovima, Tramp se oglasio o novom vođi Irana

Sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran, a Teheran uzvratio udarima na izraelske gradove i američke vojne ciljeve u regionu.

Vašington tvrdi da operacija protiv Irana donosi značajne rezultate, dok iranski zvaničnici poručuju da će SAD "gorko zažaliti" zbog napada na njihove snage i objekte. Istovremeno, raste strah od dalje eskalacije, nakon upozorenja Irana da bi mogao da gađa izraelski nuklearni kompleks u Dimoni. Tokom noći izraelske snage gađale su ciljeve u iranskim gradovima Kom i Isfahan, uključujući lanser balističkih raketa i sistem protivvazdušne odbrane. Istovremeno, u