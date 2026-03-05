Sukobi na Bliskom istoku: Azerbejdžan optužio Iran za napad dronovima, Tramp se oglasio o novom vođi Irana

NIN pre 51 minuta
Sukobi na Bliskom istoku: Azerbejdžan optužio Iran za napad dronovima, Tramp se oglasio o novom vođi Irana

Sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran, a Teheran uzvratio udarima na izraelske gradove i američke vojne ciljeve u regionu.

Vašington tvrdi da operacija protiv Irana donosi značajne rezultate, dok iranski zvaničnici poručuju da će SAD "gorko zažaliti" zbog napada na njihove snage i objekte. Istovremeno, raste strah od dalje eskalacije, nakon upozorenja Irana da bi mogao da gađa izraelski nuklearni kompleks u Dimoni. Tokom noći izraelske snage gađale su ciljeve u iranskim gradovima Kom i Isfahan, uključujući lanser balističkih raketa i sistem protivvazdušne odbrane. Istovremeno, u
BLOG UŽIVO: Iranski dronovi pogodili azerbejdžansku eksklavu Nahčivan, IRGC zatvara Ormuski moreuz samo za zapadne brodove

Insajder pre 17 minuta
Katar oborio iranske bombardere na putu ka velikoj američkoj bazi

Nedeljnik pre 23 minuta
Laridžani: Odgovorićemo na moguću kopnenu ofanzivu, biće mnogo zarobljenih i ubijenih

RTV pre 13 minuta
Udar na Erbil: Iran dronovima napao američku bazu na severu Iraka

Politika pre 33 minuta
Generalštab Oružanih snaga Irana demantovao vesti o lansiranju drona ka Azerbejdžanu

Politika pre 3 minuta
Ukrajina spremna da brani naftnu infrastrukturu na Bliskom istoku

Politika pre 13 minuta
Bilans žrtava nakon američko-izraelskih udara i iranskog odgovora

Politika pre 13 minuta
IranIzraelBliski IstokVašingtonAerodromTeheranKatarDonald TrampAzerbejdžansad

Tramp kaže da mora da bude uključen u imenovanje novog iranskog vođe

Danas pre 33 minuta
BLOG UŽIVO: Iranski dronovi pogodili azerbejdžansku eksklavu Nahčivan, IRGC zatvara Ormuski moreuz samo za zapadne brodove

Insajder pre 17 minuta
Tenzije između Mađarske i Ukrajine oko ruske nafte i evropske pomoći

Beta pre 33 minuta
Tramp: Moram da budem uključen u imenovanje novog ajatolaha Irana, Modžtaba neprihvatljiv

RTV pre 53 minuta
Rusija:Uhapšen bivši zamenik ministra odbrane zbog korupcije

RTV pre 3 minuta