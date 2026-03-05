uživo Sukobi na Bliskom istoku: Azerbejdžan optužio Iran za napad dronovima, Teheran negira, Baku sprema odmazdu

NIN pre 48 minuta
uživo Sukobi na Bliskom istoku: Azerbejdžan optužio Iran za napad dronovima, Teheran negira, Baku sprema odmazdu

Sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran, a Teheran uzvratio udarima na izraelske gradove i američke vojne ciljeve u regionu.

Vašington tvrdi da operacija protiv Irana donosi značajne rezultate, dok iranski zvaničnici poručuju da će SAD "gorko zažaliti" zbog napada na njihove snage i objekte. Istovremeno, raste strah od dalje eskalacije, nakon upozorenja Irana da bi mogao da gađa izraelski nuklearni kompleks u Dimoni. Tokom noći izraelske snage gađale su ciljeve u iranskim gradovima Kom i Isfahan, uključujući lanser balističkih raketa i sistem protivvazdušne odbrane. Istovremeno, u
Iran tvrdi da je dronovima napao bazu američkih snaga u Erbilu, na severu Iraka

RTV pre 34 minuta
BLOG UŽIVO Iran upozorava Evropu, ispalio salvu raketa i dronova na Emirate, dim se diže nad Rijadom

Nova pre 14 minuta
(BLOG) Širi se rat na Bliskom istoku: Izrael i Iran razmenjuju napade, UAE i Rijad na meti - cene goriva lete u nebo

N1 Info pre 49 minuta
Ukrajina razgovarala sa SAD o mogućem odlaganju pregovora sa Rusijom zbog rata u Iranu

Blic pre 43 minuta
Evropske berze ponovo u crvenom opterećene Bliskim istokom

Biznis.rs pre 28 minuta
Zelenski prenosi Arapima iskustvo sa "šahidima" od iranskih udara: Odbrana Ukrajine ne sme biti oslabljena!

Kurir pre 48 minuta
Uživo Oboren američki bombarder; Moskva: "To nije naš rat"; Pretnja iz Irana; Novi napadi VIDEO

B92 pre 48 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB - Ne stišavaju se sukobi, razmena vazdušnih udara ne prestaje; U Iranu poginulo 1.230 ljudi, u Izraelu 11…

RTV pre 29 minuta
Rute podržava Makronovo širenje nuklearnog arsenala uz poruku da Evropa ne može bez američke zaštite

RTV pre 29 minuta
Izrael izdao upozorenje za evakuaciju čitavih četvrti u južnom Bejrutu

RTV pre 49 minuta
RTBF: Koliko će duboko Evropa potonuti u rat?

Serbian News Media pre 48 minuta
Iran tvrdi da je dronovima napao bazu američkih snaga u Erbilu, na severu Iraka

RTV pre 34 minuta