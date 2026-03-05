Vremenska prognoza za petak 6. mart 2026: Sutra sunčano i relativno toplo

NIN pre 2 sata  |  Beta
Vremenska prognoza za petak 6. mart 2026: Sutra sunčano i relativno toplo

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na dva metra visine. Vetar slab, na istoku i umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od minus dva do šest, a najviša dnevna od 15 do 18. U Beogradu sutra pretežno sunčano i relativno toplo. Ujutru hladno, na širem području grada slab prizemni mraz. Vetar slab do umeren severni. Najniža temperatura od dva do šest, a najviša dnevna oko 18. U Srbiji narednih dana
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Evo kakvo vreme nas čeka u prvoj dekadi marta! Oglasio se RHMZ, ne odlažite kišobrane!

Evo kakvo vreme nas čeka u prvoj dekadi marta! Oglasio se RHMZ, ne odlažite kišobrane!

Telegraf pre 2 sata
Pred Novosađanima sunčan i prijatan vikend

Pred Novosađanima sunčan i prijatan vikend

Radio 021 pre 3 sata
Vremenska prognoza za petak 6. mart 2026: Sutra sunčano i relativno toplo

Vremenska prognoza za petak 6. mart 2026: Sutra sunčano i relativno toplo

Serbian News Media pre 3 sata
Poznato do kog datuma će biti vedro i sunčano: Čubrilo donosi prognozu za prvu polovinu marta

Poznato do kog datuma će biti vedro i sunčano: Čubrilo donosi prognozu za prvu polovinu marta

Mondo pre 3 sata
Neverovatan preokret vremena! Ova pojava biće dominantna od nedelje, naročito u jednom delu Srbije

Neverovatan preokret vremena! Ova pojava biće dominantna od nedelje, naročito u jednom delu Srbije

Telegraf pre 3 sata
Vremenska prognoza za četvrtak, 5. mart: Pre podne oblačno i kišovito, popodne razvedravanje

Vremenska prognoza za četvrtak, 5. mart: Pre podne oblačno i kišovito, popodne razvedravanje

Serbian News Media pre 7 sati
Vremenska prognoza za četvrtak, 5. mart

Vremenska prognoza za četvrtak, 5. mart

OK radio pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognozabeograd

Društvo, najnovije vesti »

Petković iz Udruženja Ne damo Jadar o Zlatku Kokanoviću: Čovek za primer, čekali prvu priliku da ga zatvore

Petković iz Udruženja Ne damo Jadar o Zlatku Kokanoviću: Čovek za primer, čekali prvu priliku da ga zatvore

Mašina pre 11 minuta
U Srbiji 41 osoba sa oboljenjem "deca leptiri" ima inovativni genski lek

U Srbiji 41 osoba sa oboljenjem "deca leptiri" ima inovativni genski lek

RTV pre 11 minuta
Ko je Modžtaba Hamnei, čovek koji bi mogao da postane vrhovni vođa Irana

Ko je Modžtaba Hamnei, čovek koji bi mogao da postane vrhovni vođa Irana

BBC News pre 21 minuta
Zašto su dva udruženja poljoprivrednika prekinula proteste

Zašto su dva udruženja poljoprivrednika prekinula proteste

Vreme pre 1 minut
Pomozimo Slobodanu da pobedi opasnu bolest: Uznapredovali glaukom preti da ga oslepi, jedna operacija je jedini spas

Pomozimo Slobodanu da pobedi opasnu bolest: Uznapredovali glaukom preti da ga oslepi, jedna operacija je jedini spas

Blic pre 16 minuta