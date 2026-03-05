Evropske berze padaju zbog rata na Bliskom Istoku

Glavne evropske berze otvorile su se u četvrtak u crvenom, ponovo ugrožene strahovima da bi rat na Bliskom istoku mogao da dovede do trajnog rasta cena energije, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

U Parizu, KAK (CAC) 40 je pao za 0,66 odsto na 8.113,52 poena, u Frankfurtu je DAKS (DAX) pao za 0,57 odsto, a u Londonu, FTSE 100 je pao za 0,30 odsto. Indeks Jurostoks 50 (EuroStoxx) je pao za 0,67 odsto, FTSJuroferst 300 (FTSEurofirst) za 0,47 odsto, a Stoks 600 (Stoxx) za 0,45 odsto. Teheran je danas bio meta novog talasa izraelskog bombardovanja, šestog dana vojne kampanje koju su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli protiv Islamske Republike, koja je