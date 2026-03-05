Đoković slobodan u prvom kolu Indijan Velsa

Kecmanović igra protiv Altmajera

INDIJAN VELS- Najbolji srpski teniser Novak Đoković biće slobodan u prvom kolu Mastersa u Indijan Velsu, dok će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između Francuza Đovanija Mpešija Perikara i Poljaka Kamila Majhšaka, odlučeno je danas žrebom. Potencijalni rivali Đokoviću u trećem kolu biće Francuz Korentan Mute ili Poljak Hubert Hurkač. Najbolji srpski teniser se nalazi u istoj polovini žreba sa Špancem Karlosom Alkarazom, prenosi Tanjug. Na Mastersu u