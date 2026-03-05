​Lalatović: Novi Pazar sa pravom veruje u u čudo protiv Crvene zvezde

Politika pre 10 minuta
​Lalatović: Novi Pazar sa pravom veruje u u čudo protiv Crvene zvezde

​Dodao je da se Crvenoj zvezdi nikada ne preti - ona se poštuje, međutim i oni su od krvi i mesa kao i mi

Trener fudbalera Novog Pazara Nenad Lalatović izjavio je danas da njegov tim sa velikim poštovanjem dočekuje najveći izazov u domaćem fudbalu i dodao da sa pravom veruje u čudo protiv Crvene zvezde. Fudbaleri Novog Pazara dočekaće sutra od 14.45 časova ekipu Crvene zvezde u četvrtfinalu Kupa Srbije. „Kada sam ja bio u Zvezdi situacija je bila teška, a danas je to klub koji je učesnik Lige šampiona i Lige Evrope, koji redovno prezimljava u Evropi i ima fenomenalan
