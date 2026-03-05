Nepoznati brod izazvao eksploziju na tankeru pod zastavom Bahama

Trup broda probijen

Trup tankera za sirovu naftu „Sonangol Namibe", koji plovi pod zastavom Bahama, verovatno je probijen nakon eksplozije dok je bio usidren u blizini iračke luke Kor el Zubair, saopštila je kompanija „Sonangol Marin Srvisez". Prema kompaniji, rano jutros u 1.20 po lokalnom vremenu nepoznati mali brod se približio levoj strani tankera, nakon čega je usledila eksplozija, preneo je Rojters. Posada je prijavila da lučni balastni rezervoar gubi vodu, što ukazuje na