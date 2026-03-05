Smanjenje akciza na gorivo način da se ublaži rast cena

Zakonom o ovom državnom nametu na derivate moguće je da se oni odmah umanje do 20 odsto, čemu države pribegavaju u vanrednim okolnostima

Najave da bi cena dizela u Srbiji za par dana mogla da ode sa sadašnjih 200 na 230–240 dinara za litar zbog dešavanja na Bliskom istoku i konstatacije da to niko živi neće moći da plati pokrenule su pitanje o državnim merama koje se mogu preduzeti u ovim vanrednim okolnostima da bi se novi udar cene koliko-toliko umanjio. Zato je predsednik države Aleksandar Vučić pre dva dana i rekao da će morati sa ministrima finansija i energetike da nađe mere kako da