Smanjenje akciza na gorivo način da se ublaži rast cena

Politika pre 14 minuta
Smanjenje akciza na gorivo način da se ublaži rast cena

Zakonom o ovom državnom nametu na derivate moguće je da se oni odmah umanje do 20 odsto, čemu države pribegavaju u vanrednim okolnostima

Najave da bi cena dizela u Srbiji za par dana mogla da ode sa sadašnjih 200 na 230–240 dinara za litar zbog dešavanja na Bliskom istoku i konstatacije da to niko živi neće moći da plati pokrenule su pitanje o državnim merama koje se mogu preduzeti u ovim vanrednim okolnostima da bi se novi udar cene koliko-toliko umanjio. Zato je predsednik države Aleksandar Vučić pre dva dana i rekao da će morati sa ministrima finansija i energetike da nađe mere kako da
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Mali obišao radove na izgradnji Nacionalnog paviljona Srbije: "Na gradnji Ekspa 4.000 radnika i 500 mašina"

Mali obišao radove na izgradnji Nacionalnog paviljona Srbije: "Na gradnji Ekspa 4.000 radnika i 500 mašina"

B92 pre 1 sat
Mali: Država je jaka i spremna, nema razloga za brigu zbog energetske krize

Mali: Država je jaka i spremna, nema razloga za brigu zbog energetske krize

Politika pre 1 sat
Mali: Opština Lučani značajno ekonomski napredovala u poslednjih desetak godina

Mali: Opština Lučani značajno ekonomski napredovala u poslednjih desetak godina

Euronews pre 2 sata
Ministar Mali obišao Lučane: Prosečna zarada ovde 2012. bila je 291 evro, a u decembru prošle godine 1.220 evra! Opština…

Ministar Mali obišao Lučane: Prosečna zarada ovde 2012. bila je 291 evro, a u decembru prošle godine 1.220 evra! Opština značajno ekonomski napredovala (foto)

Kurir pre 1 sat
Pre 15 godina plata u Lučanima bila 291, a danas 1.220 eura: Mali otkrio neverovatan podatak vezan za Dragačevo, meštani ga…

Pre 15 godina plata u Lučanima bila 291, a danas 1.220 eura: Mali otkrio neverovatan podatak vezan za Dragačevo, meštani ga dočekali tradicionalno - uz pogaču i so (FOTO)

RINA pre 3 sata
Mali: „Dražava će pomoći da građani i privreda manje osete posledice rasta cena energenata“

Mali: „Dražava će pomoći da građani i privreda manje osete posledice rasta cena energenata“

Serbian News Media pre 7 sati
Mali: Država će pomoći da građani i privreda manje osete posledice rasta cena energenata

Mali: Država će pomoći da građani i privreda manje osete posledice rasta cena energenata

Radio sto plus pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBliski Istokakcize

Ekonomija, najnovije vesti »

Premijer Macut razgovarao o pripremi da EU ukine roming za građane Srbije

Premijer Macut razgovarao o pripremi da EU ukine roming za građane Srbije

Danas pre 20 minuta
(Foto) "Pripremite ranac za preživljavanje" Kipar izdao upozorenje građanima: Objavljena detaljna uputstva

(Foto) "Pripremite ranac za preživljavanje" Kipar izdao upozorenje građanima: Objavljena detaljna uputstva

Blic pre 14 minuta
Promena na čelu Direktorata civilnog vazduhoplovstva: Novi v.d. direktor Ognjen Babić, Mirjana Čizmarov odlazi u penziju

Promena na čelu Direktorata civilnog vazduhoplovstva: Novi v.d. direktor Ognjen Babić, Mirjana Čizmarov odlazi u penziju

Danas pre 2 sata
Blokade su gotove, ali problem nije nestao

Blokade su gotove, ali problem nije nestao

Danas pre 1 sat
Posle tri nedelje obustavljene blokade: Ministar tvrdi da je postignut dogovor, poljoprivrednici kažu da su premoreni i da…

Posle tri nedelje obustavljene blokade: Ministar tvrdi da je postignut dogovor, poljoprivrednici kažu da su premoreni i da radovi ne mogu da trpe (VIDEO)

Insajder pre 19 minuta