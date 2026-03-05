Vučić sa Alijevim o situaciji na Bliskom istoku: Neophodni dijalog i smirivanje tenzij

RTK pre 1 sat
Vučić sa Alijevim o situaciji na Bliskom istoku: Neophodni dijalog i smirivanje tenzij

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku ističući da su smirivanje tenzija, odgovornost i dijalog neophodni kako bi se sačuvala stabilnost u širem regionu.

Vučić je u objavi na instagramu istakao da je razgovor sa Alijevim bio prijateljski i da su razmenili mišljenja o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku i mogućim posledicama sukoba po ceo svet. „Izrazili smo zabrinutost zbog daljeg zaoštravanja sukoba, uz nadu da će razum i diplomatija prevladati i otvoriti prostor za uspostavljanje mira. Saglasili smo se da su smirivanje tenzija, odgovornost i dijalog neophodni kako bi se sačuvala stabilnost u širem regionu“,
