Poljoprivrednici iz Mačve ostaju na blokadi u Bogatiću, traže puštanje pritvorenih

RTS pre 5 sati
Poljoprivrednici iz Mačve ostaju na blokadi u Bogatiću, traže puštanje pritvorenih

Blokada mačvanskih poljoprivrednika i dalje traje, traktori su u centru Bogatića i biće kako kažu sve dok njihovi pritvoreni poljoprivrednici ne budu pušteni na slobodu.

Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, koje je blokrialo Ibarsku magistralu i puteve oko Kraljeva, uklonilo je sve blokade jer su, kako navode, ušli u pregovore sa Vladom oko ispunjenja zahteva. Međutim, poljoprivrednici iz Mačve nastavljaju blokadu puta u Bogatiću dok svi poljoprivridnici koji su privedeni u nedelju, na blokadi prilaznog puta ka graničnom prelazu Badovinci ne budu pušteni na slobodu. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić je za RTS
Sito politika Aleksandra Vučića: Taman zakrpi jednu rupu, otvori se druga. Zato i obećanje o izborima u ovoj godini zvuči kao "šuplja priča"

Glamočić: Paori prekidaju blokade u Bresnici i Miločaju

Poljoprivrednici otkrivaju kako je izgledao sastanak sa ministrom koji je trajao tri i po sata: "Glamočić je držao monolog i pričao svoju priču. Nećemo se predati"

Poljoprivrednici nakon sastanka: Moramo se ponovo brzo sabrati i videti šta i kako dalje jer srpskom seljaku preti nestanak sa lica zemlje Srbije

Zašto su dva udruženja poljoprivrednika prekinula proteste

Veljković: Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja prekinulo blokade

Poljoprivrednici: Pratićemo da li će biti ispunjena obećanja, protest prekinut samo zato što je u jeku sezona radova

