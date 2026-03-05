Poljoprivrednici iz Mačve ostaju na blokadi u Bogatiću, traže puštanje pritvorenih

Blokada mačvanskih poljoprivrednika i dalje traje, traktori su u centru Bogatića i biće kako kažu sve dok njihovi pritvoreni poljoprivrednici ne budu pušteni na slobodu.

Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, koje je blokrialo Ibarsku magistralu i puteve oko Kraljeva, uklonilo je sve blokade jer su, kako navode, ušli u pregovore sa Vladom oko ispunjenja zahteva. Međutim, poljoprivrednici iz Mačve nastavljaju blokadu puta u Bogatiću dok svi poljoprivridnici koji su privedeni u nedelju, na blokadi prilaznog puta ka graničnom prelazu Badovinci ne budu pušteni na slobodu. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić je za RTS