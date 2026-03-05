BLISKOISTOČNI SUKOB - Ne stišavaju se sukobi, razmena vazdušnih udara ne prestaje

TEHERAN,TEL AVIV,VAŠINGTON - Nastavljaju se vazdušni udari na Bliskom istoku. SAD i Izrael nastavljaju da gađaju Iran, dok iranske snage uzvraćaju napadima na izraelske gradove. Izrael gađa i Liban, u kojem su od početka napada stradale najmanje 72 osobe. Ne prestaju sukobi na Bliskom istoku. SAD i Izrael nastavljaju da gađaju Iran, a iranske snage uzvraćaju napadima na izraelske gradove i američke baze u regionu.

Portparol Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je danas, na prvoj konferenciji za novinare od početka američkih napada u Iranu, da operacija "Epski bes" protiv Irana predstavlja "izuzetan uspeh", navodeći da su Sjedinjene Američke Države postigle napredak u ograničavanju iranskih nuklearnih kapaciteta i uništavanju njegove mornarice. Predsednik Irana Masud Pezeškijan se u objavi na Iksu obratio šefovima susednih država, poručivši da je Iran zajedno sa njima težio da