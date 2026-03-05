Mali: Merama ćemo ublažiti negativan uticaj povećanja cena energenata u svetu

BEOGRAD - Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali najavio je danas da će država na pravi način reagovati i ublažiti za građane i privredu negativan uticaj povećanja cena energenata u svetu i poručio da nema razloga za brigu.

Na pitanje povodom rata na Bliskom istoku zbog koga i Evropi i svetu preti energetska kriza i da li je sa njim razgovarao predsednik Aleksandar Vučić, kao što je najavio, povodom mera, Mali je rekao da su imali juče razgovor o tome. "Imali smo mi razgovor juče tokom dana i sinoć na tu temu. Ja ne očekujem velike pomake kada je cena derivata u pitanju ove nedelje, s obzirom da već postoje postojeće zalihe koje se troši, ali već naredne nedelje to će biti problem s