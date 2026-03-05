Ministarstvo spoljnih poslova objavilo semafor za putovanja - savete za svaku državu

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
BEOGRAD - Ministarstvo spoljnih poslova Srbije objavilo je na svom sajtu "Semafor", odnosno savete za putovanja za svaku državu sveta.

Građani pre putovanja na taj način mogu da se informišu o bezbednosnoj situaciji u zemlji u koju planiraju da putuju. Saveti za putovanja klasifikovani su u četiri kategorije - od zelene do crvene, u skladu sa procenom bezbednosnih rizika, odnosno od bezbednog do visokorizičnog, navedeno je na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.Na sajtu Ministarstva nalaze se u meniju u kategoriji Građani, zatim preko podmenija Putovanje u inostranstvo, dolazi se do kategorije
