Oko 20.000 pomoraca i 15.000 putnika zarobljeno u Zalivu

PARIZ - Oko 20.000 pomoraca i 15.000 putnika zarobljeno je u Persijskom zalivu zbog rata na Bliskom istoku i blokade Ormuskog moreuza, saopštila je danas Međunarodna pomorska organizacija (IMO), prenose francuski mediji.

Kako je rekao generalni sekretar organizacije Arsenio Domingez, ova agencija UN, nadležna za pomorsku bezbednost, "spremna je da sarađuje sa svim akterima kako bi pomogla da se osigura bezbednost i dobrobit pomoraca", preneo je Figaro. Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) u sredu je tvrdio da ima "potpunu" kontrolu nad Ormuskim moreuzom, blokirajući brojne brodove. Od prvih američkih i izraelskih vazdušnih napada na Iran u subotu, Međunarodna