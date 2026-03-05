Oko 20.000 pomoraca i 15.000 putnika zarobljeno u Zalivu

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Oko 20.000 pomoraca i 15.000 putnika zarobljeno u Zalivu

PARIZ - Oko 20.000 pomoraca i 15.000 putnika zarobljeno je u Persijskom zalivu zbog rata na Bliskom istoku i blokade Ormuskog moreuza, saopštila je danas Međunarodna pomorska organizacija (IMO), prenose francuski mediji.

Kako je rekao generalni sekretar organizacije Arsenio Domingez, ova agencija UN, nadležna za pomorsku bezbednost, "spremna je da sarađuje sa svim akterima kako bi pomogla da se osigura bezbednost i dobrobit pomoraca", preneo je Figaro. Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) u sredu je tvrdio da ima "potpunu" kontrolu nad Ormuskim moreuzom, blokirajući brojne brodove. Od prvih američkih i izraelskih vazdušnih napada na Iran u subotu, Međunarodna
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Rute: Pozdravljam Makronov plan, ali američki nuklearni „kišobran” je nezamenljiv

Rute: Pozdravljam Makronov plan, ali američki nuklearni „kišobran” je nezamenljiv

Politika pre 20 minuta
Šojgu: Agresija na Iran je neviđeno zanemarivanje međunarodnog prava

Šojgu: Agresija na Iran je neviđeno zanemarivanje međunarodnog prava

Politika pre 35 minuta
Iran gleda i ne veruje! Stigao poziv iz Amerike - Iranci, dođite na Mundijal!

Iran gleda i ne veruje! Stigao poziv iz Amerike - Iranci, dođite na Mundijal!

Večernje novosti pre 30 minuta
Oko 20.000 pomoraca i 15.000 putnika zarobljeno u Persijskom zalivu zbog rata na Bliskom istoku

Oko 20.000 pomoraca i 15.000 putnika zarobljeno u Persijskom zalivu zbog rata na Bliskom istoku

Newsmax Balkans pre 1 sat
Spor u NATO: Španija odbacila tvrdnju o „masovnoj podršci“ ratu protiv Irana

Spor u NATO: Španija odbacila tvrdnju o „masovnoj podršci“ ratu protiv Irana

NIN pre 2 sata
Generalni sekretar NATO za Newsmax: Trampova operacija protiv Irana ima široku podršku saveznika

Generalni sekretar NATO za Newsmax: Trampova operacija protiv Irana ima široku podršku saveznika

Newsmax Balkans pre 4 sati
Rute podržava Makronovo širenje nuklearnog arsenala uz poruku da Evropa ne može bez američke zaštite

Rute podržava Makronovo širenje nuklearnog arsenala uz poruku da Evropa ne može bez američke zaštite

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIranBliski IstokPariz

Svet, najnovije vesti »

Orban: Primoraćemo Ukrajince da ponovo pokrenu isporuke ruske nafte, ne kroz kompromis, već silom

Orban: Primoraćemo Ukrajince da ponovo pokrenu isporuke ruske nafte, ne kroz kompromis, već silom

Danas pre 1 sat
Iran ne poziva ni na prekid vatre ni na pregovore sa SAD

Iran ne poziva ni na prekid vatre ni na pregovore sa SAD

Danas pre 35 minuta
Politiko analizira: Trampov trenutak prosvetljenja, Americi ipak potrebna Evropa

Politiko analizira: Trampov trenutak prosvetljenja, Americi ipak potrebna Evropa

Danas pre 1 sat
Zelenski: Rusi ubijaju Ukrajince, a mi treba da damo naftu Orbanu, jer on „jadničak“ ne može da dobije izbore bez ruske nafte…

Zelenski: Rusi ubijaju Ukrajince, a mi treba da damo naftu Orbanu, jer on „jadničak“ ne može da dobije izbore bez ruske nafte

Danas pre 1 sat
Tramp kaže da mora da bude uključen u imenovanje novog iranskog vođe

Tramp kaže da mora da bude uključen u imenovanje novog iranskog vođe

Danas pre 2 sata