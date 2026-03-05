Uhapšeno devet pripadnika organizovane kriminalne grupe zbog sumnje da su krijumačarili više od 70 migranata

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Uhapšeno devet pripadnika organizovane kriminalne grupe zbog sumnje da su krijumačarili više od 70 migranata

BEOGRAD; SUBOTICA - Policija je u koordinaciji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu, u sinhronizovanoj akciji na području Beograda i Subotice, uhapsila devet pripadnika organizovane kriminalne grupe zbog sumnje da su za više od 70 migranata omogućili nedozvoljen tranzit od Beograda do Subotice, u cilju nedozvoljenog prelaza državne granice između Srbije i Mađarske, saopštio je MUP.

U akciji je uhapšen A. N. (47) iz Beograda, za koga se sumnja da je organizator ove organizovane kriminalne grupe. Kako je istaknuto, uhapšeni su i pripadnici grupe F. A. (42), K. S. (40), S. G. (43) i Č. A. (41), iz Beograda. Uhapšeni su i K. N. (55), A. M. (28), P. D. (46) i J. J. (42), iz Subotice. Sumnja se da je A. N. koordinirao prihvat migranata na području Beograda i njihov nedozvoljen tranzit do Subotice, kao i da je zajedno sa ostalim pripadnicima
Ključne reči

SuboticaOrganizovani kriminalTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPMađarska

