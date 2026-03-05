Evropska komisija: Primili smo žalbu MOL-a protiv JANAF-a, trenutno je procenjujemo

Evropska komisija: Primili smo žalbu MOL-a protiv JANAF-a, trenutno je procenjujemo

Evropska komisija potvrdila je da je primila žalbu od MOL-a i Slovnafta, koji su se žalili da hrvatski Jadranski naftovod (JANAF) zloupotrebljava svoj monopolski položaj i dodala da će žalbu proceniti po uobičajenoj proceduri.

"Primili smo žalbu koju trenutno procenjujemo po našim standardnim procedurama", rekao je portparol Evropske komisije za Hinu. Mađarska MOL grupa i njena slovačka podružnica Slovnaft podneli su danas formalnu žalbu Generalnom direktoratu Evropske komisije za konkurenciju, tvrdeći da Janaf zloupotrebljava svoj monopolski položaj. MOL je u svojoj žalbi Komisiji naveo da Janaf ima monopol na snabdevanje mađarskih i slovačkih rafinerija naftom koja dolazi iz mora i
