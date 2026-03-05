Evroliga donela odluku: Oni će suditi utakmicu Crvena zvezda - Bajern

CRVENA zvezda takmičenje u Evroligi nastavlja protiv minhenskog Bajerna. Čelnici takmičenja odredili su sudije za ovaj duel.

Foto: Profimedia Izbor je pao na Karlosa Perugu (Španija), Joanisa Fufisa (Grčka) i Eduarda Udijanskog (Velika Britanija). Ovaj meč je jako važan za crveno-bele koji se nalaze u borbi za plej-of. Nemački klub gotovo da nema šanse za plasman u Top 10. Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Bajern igra se u petak od 20 časova u "Beogradskoj areni".