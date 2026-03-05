Prenos, Novi Pazar - Zvezda! Evrogol Tiknizjana! Devet minuta nadoknade prvog poluvremena!
Večernje novosti pre 14 minuta
Borba za plasman u polufinale Kupa Srbije.
Foto: Printskrin/Arena sport STADION: Gradski. STRELAC: Tiknizjan 37. GLEDALACA: 7.000. SUDIJA: Danilo Nikolić. NOVI PAZAR: Samčović - Abdulahi, Hadžimujović, Marinković, Bačkulja, Miletić - Sadi, Togbe, Davidović, Camaj - Stanisavljević. CRVENA ZVEZDA: Mateus (35. Draškić) - Eraković, Veljković, Učena - Seol, Krunić, Kostov, Elšnik, Tiknizjan - Duarte (16. Arnautović), Katai. 45+2. minut - Velika šansa za Novi Pazar, Camaj je šutirao pored gola. 45. minut - Još