Prenos, Novi Pazar - Zvezda! Evrogol Tiknizjana! Devet minuta nadoknade prvog poluvremena!

Večernje novosti pre 14 minuta
Borba za plasman u polufinale Kupa Srbije.

Foto: Printskrin/Arena sport STADION: Gradski. STRELAC: Tiknizjan 37. GLEDALACA: 7.000. SUDIJA: Danilo Nikolić. NOVI PAZAR: Samčović - Abdulahi, Hadžimujović, Marinković, Bačkulja, Miletić - Sadi, Togbe, Davidović, Camaj - Stanisavljević. CRVENA ZVEZDA: Mateus (35. Draškić) - Eraković, Veljković, Učena - Seol, Krunić, Kostov, Elšnik, Tiknizjan - Duarte (16. Arnautović), Katai. 45+2. minut - Velika šansa za Novi Pazar, Camaj je šutirao pored gola. 45. minut - Još
Obojili tribinu u boje srpske trobojke, navijači pazara ih zasuli topovskim udarima: Skandal na samom početku utakmice u Novom…

Hot sport pre 49 minuta
(Poluvreme) Nezapamćene tenzije u Novom Pazaru: Zvezda vodi fenomenalnim golom Tiknizjana!

Hot sport pre 4 minuta
UŽIVO: Bure baruta u Pazaru, Zvezda vodi sjajnim golom

Sport klub pre 14 minuta
Novi Pazar - Crvena zvezda: Novi incidenti! Policija hitno utrčala...

Kurir pre 14 minuta
Zvezda povela posle haosa i prekida u Novom Pazaru, evrogol Tiknizjana - Mateus izašao zbog povrede

Nova pre 14 minuta
UŽIVO Haos na tribinama, jeziva povreda i "golčina" Tiknizjana - Zvezda vodi u Novom Pazaru

B92 pre 14 minuta
​Lalatović: Novi Pazar sa pravom veruje u u čudo protiv Crvene zvezde

Politika pre 9 minuta
