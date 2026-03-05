BLOG U Iranu više od 1.200 poginulih, pogođena rafinerija u Bahreinu

Rat na Bliskom istoku ušao je u novu fazu. Nakon koordinisanih udara Sjedinjenih Država i Izraela na ciljeve u Iranu, Teheran odgovara raketama i dronovima širom regiona. Broj žrtava u Iranu popeo sa na 1.230. Globalna tržišta reaguje na nestabilnost energetskih tokova, zapadne zemlje evakuišu svoje državljane iz regiona i razmatraju slanje vojnih snaga u region

19.15 Prvih 100 sati američke vojne operacije protiv Irana procenjuje se da je koštalo 3,7 milijardi dolara – više od 890 miliona dolara dnevno, prema analizi Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) objavljenoj u četvrtak. Manje od 200 miliona dolara od te ukupne procene čine operativni troškovi koji su već uključeni u budžet Pentagona. Preostalih procenjenih 3,54 milijarde dolara „verovatno će zahtevati dodatna sredstva Ministarstva odbrane SAD (DoD),