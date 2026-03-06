BBC Verifaj: Šta se zna o napadu na školu u Iranu

BBC News pre 1 sat | Merlin Tomas, Šajan

BBC

Upozorenje: Ovaj članak sadrži detalje koji bi mogli da uznemire neke čitaoce

Analiza satelitskih snimaka otkriva mnoštvo udara i tragova uništenja oko škole u južnom Teheranu, što sugeriše da je bila pogođena više od jedanput, u napadu 28. februara za koji iranske vlasti kažu da je u njemu stradalo 168 osoba.

Potvrđeni video snimci i satelitski snimci pokazuju ogromna oštećenja oko osnovne škole Šadžareh Tajebeh u Minabu i obližnjeg kompleksa Iranske revolucionarne garde (IRGC).

Oni takođe ukazuju na to da je oblast bila „pogođena sa više istovremenih ili skoro istovremenih udara“, kaže stručnjak za municiju N.R. Dženzen Džons.

Dve oštećene građevine mogu jasno da se vide na snimku: jedna potpuno sravnjena sa zemljom u okviru baze IRGC-a i školska zgrada koja je delimično srušena.

Verifikovani snimci neposrednih posledica udara prikazuju scene panike, sa porodicama koje vrište, dok ljudi traže žrtve u ruševinama.

Na nekim video snimcima, ljudi dižu dečije školske torbe i knjige uvis pred kamerama.

Tri dana kasnije, snimak iz vazduha pokazuje uredno poslagani red od najmanje 100 obeleženih ili sveže iskopanih grobova.

Iranski zvaničnici okrivili su SAD i Izrael za napad, međutim, nijedna od dve zemlje nije preuzela odgovornost.

Izrael kaže da ne zna za bilo kakve operacije u oblasti, dok je američki ministar odbrane Pit Hegset rekao da Vašington i dalje istražuje incident i da „nikad ne bi gađao civilne mete“.

Ograničenje internet veze u Iranu otežava nezavisnu potvrdu detalja o incidentu.

Šta znamo o incidentu?

Bilo je mnogo spekulacija o tome šta je bila planirana meta napada.

Prema iranskim vlastima, napad se dogodio oko 10:45 sati po lokalnom vremenu (07:15 GMT).

BBC Verifaj je potvrdio snimak postavljen na društvene mreže u subotu ujutro, prvog dana iranske radne nedelje, na kom se vide neposredne posledice udara.

Na jednom video snimku čovek snima dok uleće u školsko dvorište, koje se nalazi neposredno na severoistok od baze IRGC-a.

Deo natpisa iznad ulaza je vidljiv i odgovara prvim slovima reči osnovna škola na persijskom.

Iz unutrašnjosti školskog dvorišta mogu da se vide četiri stuba crnog dima, sa dva manja koja kuljaju kroz prozor na najvišem spratu glavne školske zgrade.

Zidovi ukrašeni školskim muralima i slovima persijske abecede odvajaju školsko dvorište od baze IRGC-a

Još jedan snimak nastao iz vozila u pokretu na južnom obodu kompleksa IRGC-a pokazuje natpis iznad ulaza.

Postoje dva vidljiva logoa IRGC-a na ulazima u obrazovni i kulturni korpus Sejed al-Šohada i medicinsku kliniku, za koje iranski mediji javljaju da pripadaju mornarici IRGC-a.

Na snimku su vidljiva najmanje tri stuba crnog dima: dva bliže ulazu u bazu, i treći dalje iza medicinske klinike.

Lokacija stubova dima na verifikovanim video snimcima odgovara mestu na kom je vidljivo oštećenje na satelitskim snimcima.

BBC

Snimak nastao kasnije tokom dana pokazuje pozamašnu štetu na školskoj zgradi.

Hitne službe pretražuju ruševine dok se skrhane porodice lagano kreću po dvorištu, neke od njih zapomažući.

Jedan naširoko deljeni video snimak geolociran kod škole pokazuje spasilačke timove na licu mesta kako pronalaze odsečenu dečju ruku ispod ruševina.

Školske knjige i okrvavljeni rančevi takođe su snimljeni među kršem.

Šta nam pokazuju satelitski snimci?

Bez pristupa većem broju snimaka sa terena ili svedočanstvima očevidaca, satelitski snimci su ključni za naše razumevanje onoga što se desilo.

Satelitski snimci koje je načinio Planet Labs 4. marta - četiri dana posle incidenta - pokazuju još više razaranja od onoga što je bilo prvobitno potvrđeno na verifikovanim video snimcima.

Nekoliko zgrada u oblasti delimično je ili potpuno uništeno, a BBC Verifaj je identifikovao najmanje pet zgrada sa vidljivim kraterima i crnim tragovima gorenja - što ukazuje na to da je bilo više udara.

BBC

„Toliko mnogo lokacija udara toliko blizu jedni drugih (relativno govoreći) ukazuju na to da je bila jedna ili više meta blizu jedna druge“, rekao je analitičar satelitskih snimaka Jamon Van den Hek sa Oregonskog državnog univerziteta.

„Izgleda kao da je oblast namerno gađana“, rekao je on, dodavši: „Ali ne znamo šta su nameravali da pogode.“

Oz Smit, viši analitičar Obaveštajne službe Mekenzi rekao je za BBC Verifaj da krater u prizemlju dvospratne školske zgrade ukazuje na to da je mogla biti korišćena specijalizovana municija za „probijanje nižih nivoa“.

Da li je škola odvojena od baze IRGC-a?

Škola se nalazi blizu baze IRGC-a.

Satelitski snimak iz 2013. godine kao da pokazuje da je školska zgrada sastavni deo istog kompleksa, pre nego što se 2016. godine može videti zid kako je razdvaja.

BBC

Ko je odgovoran za napad?

Iran tvrdi da su napad sproveli SAD i Izrael.

Ali ni Izrael ni Amerika nisu preuzeli odgovornost za oštećenje škole.

Izrael je rekao da „ne zna“ ni za kakve operacije IDF-a u oblasti, ali je rekao za BBC Verifaj da istražuje incident.

U sredu je američki ministar odbrane Pit Hegset rekao za BBC da SAD i dalje istražuju incident.

„Mi, naravno, nikad ne gađamo civilne mete, ali smo počeli to da istražujemo“, dodao je on.

Tokom konferencije za štampu, prikazana je ilustrativna mapa „prvih 100 sati“ američko-izraelskog rata sa Iranom, obeleživši lokacije udara i iranske protivvazdušne odbrane duž južne obale Irana, koja obuhvata i oblast Minaba.

BBC

Bez još snimaka ostataka od municije, nije moguće jasno identifikovati ko je odgovoran za udare.

Naširoko deljeni snimak objavljen na društvenim mrežama doveo je do tvrdnji da je eksploziju izazvala neispravna raketa koju je ispalio IRGC.

Međutim, locirali smo sliku nepovezanog incidenta u Zandžanu, više od hiljadu kilometara od Minaba.

„Malo je verovatno da je značajna šteta od eksplozije koja se vidi ovde bila izazvana iranskim projektilom zemlja-vazduh, koji nosi relativno male eksplozivne bojeve glave“, rekao je direktor Servisa za istraživanje naoružanja Dženzen Džons.

Ko je poginuo?

Iranski zvaničnici su saopštili da su većina od 168 poginulih osoba bila deca.

BBC Verifaj nije uspeo da nezavisno verifikuje te detalje preko dostupnih snimaka incidenta.

Takođe nije jasno da li su stradali bilo koji članovi IRGC-a ili ko je mogao biti aktivan tamo.

Sama škola je imala ukupno 264 đaka, prema iranskom Ministarstvu prosvete.

Rukom ispisani spisak koji su objavili iranski mediji pokazuje imena 56 ljudi navodno ubijenih u incidentu, zajedno sa njihovim datumima rođenja.

Četrdeset osam imena je starosti između šest i 11 godina.

BBC Verifaj nije uspeo da nezavisno potvrdi ove detalje.

Međutim, najmanje tri imena na spisku se pojavljuju na drugom snimku gde su kovčezi obeleženi istim imenima.

Fotografije takođe pokazuju nešto što izgleda kao troje dece u vrećama za leševe.

Reuters Ljudi 3. marta prisustvuju sahrani žrtava napada

Američka Agencija za vesti o ljudskim pravima (Hrana) do sada je od početka rata dokumentovala smrti 1.114 iranskih civila, među njima i 183 dece.

Nekoliko dana kasnije, iranski državni mediji su emitovali prizore hiljade ljudi kako prolaze ulicama u pogrebnoj procesiji.

Mogu da se vide muškarci koji nose kovčege – neke od njih veličine dece – umotane u zastave Islamske Republike.

Mase žena takođe nose fotografije dečaka i devojčica.

Poluzvanična novinska agencija Tasnim, koja je povezana sa IRGC-om, objavila je fotografiju i rekla da je u napadu poginulo 14 školskih nastavnika.

Dodatno izveštavanje: Pol Braun

BBC

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 03.06.2026)