Kako rat na Bliskom istoku utiče na mene i na živote ljudi u Srbiji

„Treba da putujemo na Kipar u aprilu i vrlo me uznemirava mogućnost da dronovi i rakete krenu ka ostrvu, kao u ponedeljak“, kaže mi nedavno drugarica.

„A da ne spominjem da osećam neviđenu krivicu što, dok svet gori, mislim o mom bednom odmoru“, dodala je.

I verovatno nije jedina koja brine.

Rat na Bliskom istoku, posle napada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Izraela na Iran, koji je odmah uzvratio i gađao brojne okolne zemlje, širi se iz dana dan.

Raste broj žrtava - među kojima je i iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei - bombardovanja i uništenih zgrada, pa i briga.

Poremećeni su avio saobraćaj i važni pomorski trgovinski putevi, a počela je da raste i cena nafte.

Iako Iran nije blizu Srbije, ni ostalih zemalja bivše Jugoslavije, daleko od toga da sve što se dešava na Bliskom istoku ne utiče na svakoga od nas.

Evo i na koje sve načine.

Politika

„Taj rat kod ljudi pre svega stvara strepnju i zebnju od moguće eskalacije“, kaže bivši diplomata Srećko Đukić za BBC na srpskom.

„A onda i nastaju podele na one koji su za Trampa i one koji su za Iran“, dodaje.

Naziva ga „ratom koji nije trebalo da se dogodi“ i „privatnim ratom“ američkog predsednika Donalda Trampa protiv Irana i ajatolaha, .

Sve iz želje „da dokaže da je sa pravom - iz sebičnih i egoističnih razloga, jer je to bilo glavno spoljnopolitičko delo njegovog prethodnika Baraka Obame - srušio zajednički plan o regulisanju iranskog nuklearnog programa“.

Taj plan je omogućavao da se Iran „u perspektivi liši nuklearnog oružja i inkorporira u međunarodnu zajednicu", na čemu nije radio samo Obama, već sve ključne države sveta, pa i sam Iran, objašnjava bivši ambasador u Belorusiji.

„Tramp je iz njega izašao, čime ga je praktično srušio i počele su turbulencije sa Iranom i u Iranu“, kaže Đukić.

Američki predsednik je u prvom mandatu odluku o izlasku obrazložio tvrdnjom da Iran ne poštuje sporazum i da je nastavio da razvija opasan nuklearni program, što je Teheran negirao.

Mesec dana pre najnovijeg američko-izraelskog napada, iranski režim se našao u centru pažnje i zbog brutalnog obračuna sa anti-vladinim demonstrantima.

Američka novinska agencija za ljudska prava saopštila je da je tokom protesta ubijeno najmanje 7.000 ljudi, dok su vlasti tvrdile da je bilo 3.000 žrtava.

A kako te turbulencije utiču na zvanični Beograd?

„Ne može da se orijentiše, ide iz jedne krajnosti u drugu, pocepan je i podeljen – podržava i Iran, ali i ne može da ne podržava Trampa“, odgovara bivši diplomata.

„Ne može da se snađe i zauzme dostojnu, kredibilnu i neranjivu poziciju“.

I koje bi bile posledice toga?

„Mogu biti još samo tragičnije nego što su trenutni tragični odnosi Srbije i SAD.“

Zvanični Beograd, smatra, već dugo ne može da se prilagodi današnjim međunarodnim odnosima, zato što „i dalje ne shvata da je pao Berlinski zid“.

Jedan od simbola Hladnog rata, koji je posle Drugog svetskog rata Evropu delio Gvozdenom zavesom, sa jedne strane pod kontrolom SAD, a druge SSSR-a, srušen je 1989, kada na istoku Starog kontinenta dolazi do političkih promena.

„Beograd odavno nije u saglasnosti sa kretanjima u međunarodnim odnosima.

„U tom smislu, rat na Bliskom istoku vlast ovde može koristiti za dizanje panike, a dobro joj dođe i kao izgovor za štošta - jačanje autoritarnih tendencija, metoda prisile, kao i za razna politička i ekonomska pitanja".

Rezolucijama Evropske komisije i Evropskog parlamenta, ocenjenim kao jednim od najoštrijih do sada, krajem 2025. Srbiji su upućene prilično jake packe.

Istaknuti su slični problemi - narušavanje vladavine prava, demokratije, slobode govora i medija, korupcija, pritisak na sudove i tužilaštva.

Ekonomija

Na pomen uticaja rata na Bliskom istoku na Srbiju, ekonomista Milan Kovačević se vraća još dalje u prošlost - na rusku invaziju na Ukrajinu.

„Srbija je obećanjem da želi da uđe u Evropsku uniju stvorila prilično povoljne uslove trgovanja sa velikim brojem zemalja, ali od kada je počeo rat u Ukrajini imamo određenih problema“, kaže Kovačević za BBC na srpskom.

„Rat se sad širi, dolazi do nesuglasica između Amerike, Velike Britanije i drugih evropskih zemalja, što bi moglo da dodatno otežava naš izvoz“.

Srbija pritom, ističe, već ima manji izvoz nego uvoz, što nadoknađuje doznakama i investiranjem iz inostranstva, što je podizalo bruto domaći proizvod (BDP).

„Imali smo dosta koristi što su ljudi iz Ukrajine i Rusije došli ovde, povratak naših ljudi iz inostranstva, a sad će ovo stanje će verovatno sve uplašiti da se igde pomeraju, što će takođe uticati na ekonomiju“, smatra Kovačević.

„Imamo i dosta naših ljudi na poslovima u tim zemljama, određeni broj lekara i inženjera, koji se vraćaju zbog rata, što utiče i na njihove porodice.“

Svi proizvodi i usluge nastali u jednoj zemlji za godinu dana čine njen bruto društveni proizvod.

Ipak, važan element sukoba je crno zlato – nafta.

Ormuski moreuz, kod obala Irana, koji igra ključnu ulogu u isporukama nafte i gasa, blokiran je odlukom Teherana, tako da je cena nafte već počela da raste.

Pitanje nafte u Srbiji već je prilično komplikovano zbog američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) koja je bila u većinskom vlasništvu ruskog Gasproma.

Potpisan je sporazum da NIS iz ruskih ruku pređe u mađarske (MOL), za šta se očekuje još potvrda američke strane.

A tu je ipitanja gasa.

Gasni ugovor Srbije sa Rusijom ističe krajem marta, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da novi još nije potpisan.

I opet taj Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko 20 odsto tečnog prirodnog gasa (LNG) - najviše iz Katara, jednog od najvećih svetskih proizvođača.

I opet rast cena.

„Može se očekivati pritisak na uvozne cene energenata, ali, kako sada stvari stoje, porast cena nafte, gasa i uglja nije onako dramatičan kao 2022, u kontekstu rata u Ukrajini", kaže Aleksandar Kovačević, stručnjak za energetiku, za BBC na srpskom.

„Maksimalni nivo cena je daleko ispod onoga sto se moglo videti 2022, bez obzira na to što sada imamo dve ratne krize."

Energetsko tržište Evrope je, dodaje, otpornije na ovu vrstu problema nego 2022.

Ipak, kriza na Bliskom Istoku može dovesti do novog rasta cene ogrevnog drveta u Srbiji - „kriza iz 2022. je imala drastičan efekat, a kasnija normalizacija nije dovela do vraćanja cena na staro", ističe - kao i poseban efekat na cene đubriva.

„A rastom cene goriva i đubriva može biti ugrožena proizvodnja hrane.

„Simultani porast cena ogrevnog drveta i hrane može znatno uticati na život većine stanovništva Srbije", ističe Kovačević.

Međutim, rast cena hrane na svetskom tržištu otvara i „vrlo interesantne prilike za izvoz kvalitetne hrane iz Srbije", smatra.

Takođe, zbog rata na Bliskom istoku može se očekivati smanjenje tražnje za robom i uslugama iz Srbije na evropskom tržištu, kao i odlaganje i usporavanje inostranih investicija.

To će sve biti izazov za spoljnotrgovinski bilans i fiskalnu stabilnost Srbije, objašnjava Kovačević.

Njegov prezimenjak Milan Kovačević, ekonomista, kaže da je po pitanju energetike „mnogo neizvesnosti i što se tiče nafte i što se tiče gasa", ali i da na kraju ipak mora da se dotakne malo politike.

„Zvanična politika Srbije je da ide ka Evropskoj uniji, ali stvari koje se ovde događaju ukazuju na suprotan pravac, što se mora odraziti i na ekonomiju u celini“, zaključuje.

Psihologija

Na kraju, tu je opet ta zebnja zbog rata.

Stres, strah i neizvesnost šta će se dalje dešavati i te kako mogu da utiču na naš svakodnevni život, kako funkcionišemo i spavamo.

Često pominjanje Trećeg svetskog rata, u kombinaciji sa nuklearnim oružjem - iako to u ovom trenutku nije blizu - uopšte ne pomažu.

„Ako bismo se transgeneracijski vratili na sve što se dešavalo na ovom području, svaka pomena rata mnogima sigurno izaziva makar nemir“, kaže psihološkinja i psihoterapeutkinja Jelena Aleksić Davidović za BBC na srpskom.

„Balkan je vekovima ratno područje, pa moja baka je i dalje živa, a preživela je tri rata, tako da je sve ovo svakako uznemirujuće i može da trigeruje mnoge traume.“

Dodatni problem je što je rat na Bliskom istoku, kao i sve drugo, svakodnevno u našim džepovima.

Možemo ga pratiti iz minuta u minut, gotovo uživo gledati slike i video snimke, a ako nešto i propustimo tu su agresivne notifikacije nas obaveste.

Algoritam i veštačka inteligencija za to vreme uče šta gledamo i sličan sadržaj nam kasnije nude danima, izazivajući doomscrolling, to jest beskrajno praćenje loših vesti na društvenim mrežama i u medijima.

„Ta dostupnost i to što brojni mediji ne prenose činjenice, već samo nešto što je senzacionalno i bombastično, otvara prostor za razne interpretacije i dodatno može da bude retraumatizirajuće“, smatra Aleksić Davidović.

Šta bi onda bilo rešenje?

„Nemoguće je sve ignorisati, nije pametno ni biti kao pao s Marsa i pretvarati se kao da se ništa ne dešava, jer realnost je takva kakva je, ali bitno je prepoznati i primetiti kako to sve utiče na nas lično“, objašnjava ona.

„Registrovati neprijatna osećanja ili kad nam fizički neprijatno i jednostavno prestati – nema drugog leka nego da se na neko vreme sklonimo od telefona“.

Tu citira i savet koji je jednom čula.

„Ako možeš nekako da pomogneš, probaj, istraži, nađi način kako, ali ako objektivno ne možeš ništa, pomozi sebi i skloni se od toga“.

