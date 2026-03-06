Dragan Milić razešen funkcije direktora Kardiohirurgije UKC Niš

Univerzitetski klinički centar (UKC) u Nišu je danas saopštio da je Dragan Milić razrešen s mesta rukovodioca Klinike za kardiohirurgiju.

Ocenjeno je da je Milić na društvenim mrežama i u javnim nastupima iznosio neistine o radu UKC Niš čime je "kršio dokumenta o radu i ponašanju te zdravstvene ustanove".

U saopštenju je objavljen aneks Ugovora o radu kojim je Miliću ponuđeno da po razrešenju radi kao doktor medicine na Klinici za kardiohirurgiju, u Odeljenju kardiohiruških i složenih vaskularnih procedura.

Milić je u martu 2024. godine osnovao grupu Grupu građana "Dr Dragan Milić" i sa njom učestvovao na lokalnim izborima u Nišu.

Sa opozicionim strankama, Grupa građana "Dr Dragan Milić" osvojila je većinu glasova u Medijani, najvećoj niškoj opštini i to je za sada jedina opština u Srbiji u kojoj je na vlasti opozicija.

Ključne reči

NišDragan Milić

