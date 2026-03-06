Evropska komisija kritikovala Zelenskog zbog prikrivene pretnje upućene Orbanu

Beta pre 1 sat

Evropska komisija je danas u retkoj kritici predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog osudila njegove "neprihvatljive pretnje" premijeru Mađarske Viktoru Orbanu.Pošto je zaustavljen dotok ruske nafte Mađarskoj naftovodom Družba kroz Ukrajinu koja kaže da je u januaru oštećen ruskim napadom, Mađarska je, tvrdeći da ga je Kijev namerno zatvorio da bi naštetio Orbanu pred izbore koji će bii u aprilu, blokirala zajam EU od 90 milijardi dolara Ukrajini i novi paket EU sankcija Moskvi.

Zelenski je rekao: "Nadamo se da samo jedna osoba unutar EU neće blokirati tih 90 milijardi. Ako ne, daćemo adresu te osobe našim oružanim snagama".

Mađarska se uvredila zbog te izjave u rastućem sukobu između Kijeva i Budimpešte koji preti da izmakne kontroli, preneo je portal Politiko (Politico).

Zamenik portparola Evropske komisije Olof Gil je danas rekao novinarima u Briselu: "U vezi s komentarom predsednika Zelenskog vrlo smo jasni kao Evropska komisija da je taj tip govora neprihvatljiv. Ne sme biti pretnji članicama EU" i pozvao obe strane da se "malo smire".

"Trenutno ima mnogo eskalacije retorike i zapaljive retorike. Verujemo da takva retorika sa svih strana niti pomaže, niti vodi do ostvarenja zajedničkih ciljeva koje svi imamo", rekao je on i dodao da je Brisel u "aktivnim razgovorima sa svim stranama" i pozvao ih da se "malo smire" i da "ublaže retoriku".

Upitan da li će Evropska komisija izraziti solidarnost s Orbanom, portparol je rekao da nema šta da doda onome što je već rekao.

Fokus Komisije je da se održi jedinstvo oko ključnih ciljeva, uključujući jačanje pritisaka na Rusiju da se okonča rat, ostvarenja velikog EU zajma Ukrajini i osiguranja energetske bezbednosti bloka, rekao je Gil.

(Beta, 06.03.2026)

Ključne reči

UkrajinaNaftovodEUEvropska komisijaIzboriKijevDolarMađarskanafta

