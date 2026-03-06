Brnabić u zvaničnoj poseti Finskoj

Brnabić u zvaničnoj poseti Finskoj

Brnabić je obišla finski parlament i upisala se u knjigu gostiju Razgovarće i sa predstavnicima instituta HAUS i Finskog fonda za inovacije SITRA Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić doputovala je danas u zvaničnu posetu Finskoj, a na početku posete sastala se u Helsinkiju sa predsednikom finskog parlamenta Jusijem Hala-ahom.

Predsednica Skupštine je obišla finski parlament i upisala se u knjigu gostiju. Brnabić će se u Helsinkiju sastati i sa ministrom prosvete Andersom Adlerkrojcom i ministrom za evropske poslove i vlasničko upravljanje Joakimom Strandom, saopštila je Narodna skupština. Tokom posete, Brnabić će razgovarati i sa predstavnicima Finskog instituta za javno upravljanje (HAUS) i Finskog fonda za inovacije (SITRA). (Tanjug)
Brnabić posetu Finskoj počela susretom sa predsednikom finskog parlamenta

Brnabić posetu Finskoj počela susretom sa predsednikom finskog parlamenta

ProsvetaMinistar prosveteTanjugFinskaAna Brnabić

