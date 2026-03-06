Šok u Beloj kući! Tramp pustio niz vodu najbližu saradnicu koju Amerikanci ne podnose: Poznato i ko će je zameniti

Blic pre 5 sati
Šok u Beloj kući! Tramp pustio niz vodu najbližu saradnicu koju Amerikanci ne podnose: Poznato i ko će je zameniti
Kristi Noem je prva članica Trampove administracije koja odlazi u ovom mandatu Kristi Noem će preuzeti novu poziciju kao "Izaslanik za štit Amerike" Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je danas da će ministarka unutrašnje bezbednosti SAD (DHS) Kristi Noem podneti ostavku krajem meseca nakon nešto više od godinu dana na funkciji, a njen naslednik biće republikanski senator iz američke savezne države Oklahome Markvejn Malin. "Zadovoljan sam
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp smenio Kristi Noem, ministarku unutrašnje bezbednosti zaduženu za sprovođenje imigracionih zakona

Tramp smenio Kristi Noem, ministarku unutrašnje bezbednosti zaduženu za sprovođenje imigracionih zakona

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Bela kućaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Izrael bombarduje južni deo Bejruta; Tramp: Gotovo je kada ja to budem želeo

Izrael bombarduje južni deo Bejruta; Tramp: Gotovo je kada ja to budem želeo

RTS pre 31 minuta
Zelenski: Čitavog rata nismo imali raketa kao za tri dana ispaljenih u Iranu

Zelenski: Čitavog rata nismo imali raketa kao za tri dana ispaljenih u Iranu

Politika pre 16 minuta
Narko-karteli mogu da budu poraženi samo upotrebom vojne sile

Narko-karteli mogu da budu poraženi samo upotrebom vojne sile

Politika pre 6 minuta
Predstavnički dom odbacio rezoluciju za ograničenje Trampove vojne akcije u Iranu

Predstavnički dom odbacio rezoluciju za ograničenje Trampove vojne akcije u Iranu

Politika pre 6 minuta
Francuski nosač aviona stiže u Sredozemno more u subotu

Francuski nosač aviona stiže u Sredozemno more u subotu

Politika pre 26 minuta