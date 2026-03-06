Vučić sa komandantom Komande združenih snaga NATO: Kfor važan za mir i zaštitu Srba na Kosovu i Metohiji

Sastanak se održava na Andrićevom vencu Vajkof je komandant Komande združenih snaga NATO u Napulju Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa komandantom Komande združenih snaga NATO u Napulju admiralom Džordžom Vajkofom. - Značajan sastanak sa komandantom tokom kojeg smo razgovarali o jačanju saradnje Srbije i NATO uz očuvanje vojne neutralnosti. Istakao sam važnost KFOR za mir i zaštitu Srba na Kosovu i Metohiji, uz insistiranje na