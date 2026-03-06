Zelenski zapretio da će vojnicima dati Orbanovu adresu da "popričaju s njim", oglasio se mađarski premijer: "Ne plaše me pretnje smrću"

Naglasio je da je nafta koja čeka tranzit vlasništvo Mađarske, a ukrajinska strana je dužna da je isporuči na temelju ugovora EU Sijarto je istakao da niko ne može da preti Mađarskoj ili njenom premijeru.

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da nije lično zabrinut zbog "pretnji smrću" koje mu je, kako tvrdi, uputio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, napominjući da neće dozvoliti da njegova domovina bude ugrožena. Orban je naglasio da spor oko naftovoda Družba nije spor koji se tiče njega lično, već je, kako je naveo, reč o snabdevanju Mađarske energijom. Upozorio je da će upotrebiti sva politička sredstva kako bi probio ukrajinsku naftnu blokadu. On