Zelenski zapretio da će vojnicima dati Orbanovu adresu da "popričaju s njim", oglasio se mađarski premijer: "Ne plaše me pretnje smrću"

Blic pre 2 sata
Zelenski zapretio da će vojnicima dati Orbanovu adresu da "popričaju s njim", oglasio se mađarski premijer: "Ne plaše me…

Naglasio je da je nafta koja čeka tranzit vlasništvo Mađarske, a ukrajinska strana je dužna da je isporuči na temelju ugovora EU Sijarto je istakao da niko ne može da preti Mađarskoj ili njenom premijeru.

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da nije lično zabrinut zbog "pretnji smrću" koje mu je, kako tvrdi, uputio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, napominjući da neće dozvoliti da njegova domovina bude ugrožena. Orban je naglasio da spor oko naftovoda Družba nije spor koji se tiče njega lično, već je, kako je naveo, reč o snabdevanju Mađarske energijom. Upozorio je da će upotrebiti sva politička sredstva kako bi probio ukrajinsku naftnu blokadu. On
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zelenski: Rusi ubijaju Ukrajince, a mi treba da damo naftu Orbanu, jer on „jadničak“ ne može da dobije izbore bez ruske nafte…

Zelenski: Rusi ubijaju Ukrajince, a mi treba da damo naftu Orbanu, jer on „jadničak“ ne može da dobije izbore bez ruske nafte

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaNaftovodEUMađarskanaftaVladimir ZelenskiViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

Zvaničnik NATO-a: U potpunosti odbacujemo tvrdnju da je Bondstil korišćen za napade na Iran

Zvaničnik NATO-a: U potpunosti odbacujemo tvrdnju da je Bondstil korišćen za napade na Iran

Danas pre 30 minuta
Jeftini marketing ili pad moćnika

Jeftini marketing ili pad moćnika

Radar pre 55 minuta
EU dobija još jednu članicu! Najavili referendum za septembar, a biće prvi na listi čekanja

EU dobija još jednu članicu! Najavili referendum za septembar, a biće prvi na listi čekanja

Blic pre 25 minuta
Drama na nebu iznad Bliskog istoka! Spasilački avion krenuo po ljude u Dubai, pa morao hitno da se vrati zbog raketa: Desetine…

Drama na nebu iznad Bliskog istoka! Spasilački avion krenuo po ljude u Dubai, pa morao hitno da se vrati zbog raketa: Desetine hiljada turista ostalo zarobljeno

Blic pre 30 minuta
Skandal u Američkoj ambasadi u Izraelu: cure šokantne poruke nakon napada na Iran, zaprećeno otkazima zaposlenima

Skandal u Američkoj ambasadi u Izraelu: cure šokantne poruke nakon napada na Iran, zaprećeno otkazima zaposlenima

Blic pre 10 minuta