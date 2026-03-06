Donald Tramp dočekao Mesija i poručio mu: Ne znam, možda si bolji od Pelea

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Donald Tramp dočekao Mesija i poručio mu: Ne znam, možda si bolji od Pelea

Lionel Mesi i fudbaleri Inter Majamija sastali su se sa predsednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trampom u Beloj kući kako bi obeležili trijumf kluba u MLS kupu prošlog decembra.

Klub, čiji je suvlasnik bivši kapiten Engleske Dejvid Bekam, dobio je poziv da poseti Belu kuću pre MLS utakmice protiv Di-Si Junajteda u Vašingtonu u subotu. Mesi i njegovi saigrači stajali su na bini dok se Tramp obraćao medijima, proslavljajući svoj uspeh nakon što je pružio najnovije informacije o tekućim američkim i izraelskim napadima na Iran. Tramp je potom ispričao koliko je njegov sin bio oduševljen Mesijevim dolaskom u Belu kuću. – Moj sin Baron je rekao:
