Evroliga: Armani umalo prokockao veliku prednost protiv Barselone, Fenerbahče nastavio pobednički niz (VIDEO)

U Evroligi su na programu mečevi 30. kola. Četiri meča je odigrano u četvrtak, dok će se u petak odigrati još toliko, a dva duela su otkazana zbog rata na Bliskom istoku. To su mečevi Makabi – Hapoel, koji će se odigrati narednog ponedeljka u Beogradu, kao i Partizan – Dubai, čiji naknadni termin još nije utvrđen. Najzanimljivji meč, sa uzbudljivom završnicom je viđen u Milanu, gde je Armani dočekao Barselonu. Domaći košarkaši su vodili tokom čitavog duela i imali