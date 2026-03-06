Jokić pričao o rekordu Lebrona Džejmsa koji je prestigao na večnoj listi Džabara

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Jokić pričao o rekordu Lebrona Džejmsa koji je prestigao na večnoj listi Džabara
Nakon što je zabeležio tripl-dabl u pobedi Denver Nagetsa nad Los Anđeles Lejkersima u Bol Areni, Nikola Jokić je ostao „na zemlji“ u pogledu šampionskih aspiracija svog tima. – Naš cilj je da treba da budemo na najboljem mogućem mestu na tabeli i da pokušamo da pobedimo u svakoj utakmici i da svaku utakmicu igramo kao plej-of – piše Eurohoops. Srpska superzvezda je istakla recept za uspeh protiv Lejkersa. – Nismo forsirali. Mislim da je to najbolji način da ih
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

VIDEO "Zar to postoji? Možeš samo da se nadaš...": Lebron pre meča u kojem je ispisao istoriju u neverici pričao o Jokiću

VIDEO "Zar to postoji? Možeš samo da se nadaš...": Lebron pre meča u kojem je ispisao istoriju u neverici pričao o Jokiću

Nova pre 43 minuta
Nikola Jokić čestitao Lebronu: „Mislim da je ovo bar sedmi put da ovo kažem da je on stvarno, stvarno, stvarno legendaran…

Nikola Jokić čestitao Lebronu: „Mislim da je ovo bar sedmi put da ovo kažem da je on stvarno, stvarno, stvarno legendaran igrač!“

Hot sport pre 1 sat
"Ovo mi je sedmi put da vam govorim": Nikola Jokić objašnjavao Amerikancima ono što već znaju

"Ovo mi je sedmi put da vam govorim": Nikola Jokić objašnjavao Amerikancima ono što već znaju

Mondo pre 1 sat
(VIDEO) Nikola Jokić novim tripl-dablom vodio Denver do pobede nad Lejkersima u noći rekorda Lebrona Džejmsa

(VIDEO) Nikola Jokić novim tripl-dablom vodio Denver do pobede nad Lejkersima u noći rekorda Lebrona Džejmsa

Danas pre 1 sat
Jokić o Lebronu: "On i dalje vodi ligu" VIDEO

Jokić o Lebronu: "On i dalje vodi ligu" VIDEO

B92 pre 1 sat
Jokić spektakularnim prodorom "presudio" Lejkersima VIDEO

Jokić spektakularnim prodorom "presudio" Lejkersima VIDEO

B92 pre 1 sat
Dončić psovao sudiju - preti mu suspenzija VIDEO

Dončić psovao sudiju - preti mu suspenzija VIDEO

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Los AnđelesNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Paspalj o odlasku Obradovića: Šteta i za Partizan i za njega

Paspalj o odlasku Obradovića: Šteta i za Partizan i za njega

Sport klub pre 8 minuta
Zašto je važan Kup Srbije i kako se himna Lige šampiona čula u Dobanovcima

Zašto je važan Kup Srbije i kako se himna Lige šampiona čula u Dobanovcima

RTS pre 8 minuta
Zvuči apsurdno, ali je istinito: Srpski golgeter propušta naredni meč – razlog je više nego zanimljiv!

Zvuči apsurdno, ali je istinito: Srpski golgeter propušta naredni meč – razlog je više nego zanimljiv!

Hot sport pre 17 minuta
Od ilegale u Austrougarskoj do simbola srpskog fudbala – Vojvodina slavi 112. rođendan

Od ilegale u Austrougarskoj do simbola srpskog fudbala – Vojvodina slavi 112. rođendan

RTS pre 33 minuta
Ragbi 13 sezona Rizman kupom startovala u Leskovcu

Ragbi 13 sezona Rizman kupom startovala u Leskovcu

Jugmedia pre 38 minuta