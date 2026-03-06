Jokić pričao o rekordu Lebrona Džejmsa koji je prestigao na večnoj listi Džabara

Nakon što je zabeležio tripl-dabl u pobedi Denver Nagetsa nad Los Anđeles Lejkersima u Bol Areni, Nikola Jokić je ostao „na zemlji“ u pogledu šampionskih aspiracija svog tima. – Naš cilj je da treba da budemo na najboljem mogućem mestu na tabeli i da pokušamo da pobedimo u svakoj utakmici i da svaku utakmicu igramo kao plej-of – piše Eurohoops. Srpska superzvezda je istakla recept za uspeh protiv Lejkersa. – Nismo forsirali. Mislim da je to najbolji način da ih