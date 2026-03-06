Oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova: Više hiljada naših državljana želi da se sa Bliskog istoka vrati u Srbiju

BEOGRAD: Državna sekretarka Ministarstva spoljnih poslova Nevena Jovanović rekla je da je do sada više stotina državljana Srbije prebačeno u Srbiju iz ratom zahvaćenih područja na Bliskom istoku.

Prema njenim rečima, očekuje se da će se avion "Er Srbije", koji je jutros odleteo, vratiti u kasnim večernjim satima u Srbiju i u njemu bi trebalo da bude oko 250 državljana. "Naše ambasade imaju redovnu komunikaciju sa našim državljanima koji izražavaju želju da budu prebačeni u Republiku Srbiju. U ovom trenutku to je više hiljada ljudi. Najveći broj njih nalazi se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ostatak, odnosno par hiljada, nalazi se u Kataru, Bahreinu,