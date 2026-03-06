„Sada su zaista neutralisani" Tramp „bez rukavica“: Ne brine me da li će Iran postati demokratska država

VAŠINGTON: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je iransko rukovodstvo "oslabljeno" i da traži novo rukovodstvo koje će se dobro odnositi prema Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu, čak i ako je u pitanju verski vođa, a ne demokratski izabrani predstavnici.

Iran nije ista zemlja kao pre nedelju dana. Pre nedelju dana bili su moćni, a sada su zaista neutralisani, rekao je Tramp u telefonskom intervjuu za Si-En-En. On je naveo da je otvoren za to da Iran ima verskog vođu. Pa, možda jesam, mislim, zavisi od toga ko je ta osoba. Ne smetaju mi verske vođe. Sarađujem sa mnogo verskih vođa i oni su fantastični, rekao je. Na pitanje da li insistira na tome da u Iranu mora da se uspostavi demokratska država Tramp je odgovorio