„Sada su zaista neutralisani" Tramp „bez rukavica“: Ne brine me da li će Iran postati demokratska država

Dnevnik pre 1 sat
„Sada su zaista neutralisani" Tramp „bez rukavica“: Ne brine me da li će Iran postati demokratska država

VAŠINGTON: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je iransko rukovodstvo "oslabljeno" i da traži novo rukovodstvo koje će se dobro odnositi prema Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu, čak i ako je u pitanju verski vođa, a ne demokratski izabrani predstavnici.

Iran nije ista zemlja kao pre nedelju dana. Pre nedelju dana bili su moćni, a sada su zaista neutralisani, rekao je Tramp u telefonskom intervjuu za Si-En-En. On je naveo da je otvoren za to da Iran ima verskog vođu. Pa, možda jesam, mislim, zavisi od toga ko je ta osoba. Ne smetaju mi verske vođe. Sarađujem sa mnogo verskih vođa i oni su fantastični, rekao je. Na pitanje da li insistira na tome da u Iranu mora da se uspostavi demokratska država Tramp je odgovorio
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Tramp: Američke odbrambene kompanije će četvorostruko povećati proizvodnju oružja

Tramp: Američke odbrambene kompanije će četvorostruko povećati proizvodnju oružja

Insajder pre 47 minuta
Tramp: Američke odbrambene kompanije će četvorostruko povećati proizvodnju oružja

Tramp: Američke odbrambene kompanije će četvorostruko povećati proizvodnju oružja

Euronews pre 27 minuta
Istorijski skok cene nafte: Ovo nije viđeno više od 40 godina, barel bi mogao da dostigne i 150 dolara!

Istorijski skok cene nafte: Ovo nije viđeno više od 40 godina, barel bi mogao da dostigne i 150 dolara!

Kurir pre 2 minuta
Tramp traži dve stvari od Irana: Ako to urade, zaustaviće rat na Bliskom istoku

Tramp traži dve stvari od Irana: Ako to urade, zaustaviće rat na Bliskom istoku

Mondo pre 42 minuta
Američke kompanije će četvorostruko povećati proizvodnju oružja

Američke kompanije će četvorostruko povećati proizvodnju oružja

Politika pre 27 minuta
Ovo je jedan od najvažnijih razloga za agresiju protiv Irana! Tramp priznao: Američki proizvođači oružja će povećati…

Ovo je jedan od najvažnijih razloga za agresiju protiv Irana! Tramp priznao: Američki proizvođači oružja će povećati proizvodnju četiri puta!

Kurir pre 1 sat
Tramp poručio: Ne brine me da li će Iran postati demokratska država

Tramp poručio: Ne brine me da li će Iran postati demokratska država

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelVašingtonDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Gotovo je, Rusija se uključila u rat?! Pentagon u panici, otkriveno ko Iranu šalje tajne lokacije američkih trupa

Gotovo je, Rusija se uključila u rat?! Pentagon u panici, otkriveno ko Iranu šalje tajne lokacije američkih trupa

Blic pre 47 minuta
Politiko: Ekstremna desnica sve jača u zapadnim pokrajinama Nemačke

Politiko: Ekstremna desnica sve jača u zapadnim pokrajinama Nemačke

Danas pre 17 minuta
Iran: Evropske zemlje postaće legitimne mete naše vojske ako se uključe u američko-izraelske napade

Iran: Evropske zemlje postaće legitimne mete naše vojske ako se uključe u američko-izraelske napade

Danas pre 37 minuta
Radić o sukobu na Bliskom istoku: Razvoj tehnologije promenio način ratovanja i ubrzao likvidaciju lidera

Radić o sukobu na Bliskom istoku: Razvoj tehnologije promenio način ratovanja i ubrzao likvidaciju lidera

Danas pre 1 sat
Rusija navodno pružila informacije Iranu koje bi mu mogle pomoći da napada američke ratne brodove i avione

Rusija navodno pružila informacije Iranu koje bi mu mogle pomoći da napada američke ratne brodove i avione

Danas pre 1 sat