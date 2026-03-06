Avion Er Srbije iz Dubaija sleteo u Beograd sa oko 250 državljana Srbije

Euronews pre 7 minuta  |  Autor: Tanjug
Avion Er Srbije iz Dubaija sleteo u Beograd sa oko 250 državljana Srbije

Avion Er Srbije iz Dubai sleteo je večeras na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" sa oko 250 državljana Srbije iz ratom zahvaćenog područja na Bliskom istoku.

Avion je poleteo iz Dubaija oko 16 sati po našem vremenu. U organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, avionom Er Srbije u sredu su iz Šarm el Šeika vraćeni državljani Srbije evakuisani iz Izraela. Povratak državljana Srbije iz ratom zahvaćenih područja organizovalo je Ministarstvo spoljnih poslova. Nacionalna avio-kompanija Er Srbija je, čim su se otvorili bezbedni vazdušni koridori do Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), među prvim kompanijama na
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Avion Er Srbije iz Dubaija sleteo u Beograd sa oko 250 državljana Srbije

Avion Er Srbije iz Dubaija sleteo u Beograd sa oko 250 državljana Srbije

Insajder pre 12 minuta
Više hiljada naših građana želi da se vrati iz ratom zahvaćenih područja; Avion Er Srbije iz Dubai sleteo u Beograd sa oko 250…

Više hiljada naših građana želi da se vrati iz ratom zahvaćenih područja; Avion Er Srbije iz Dubai sleteo u Beograd sa oko 250 državljana Srbije

RTV pre 27 minuta
Prvi evakuacioni let "Er Srbije" iz Dubaija sleteo na beogradski aerodrom

Prvi evakuacioni let "Er Srbije" iz Dubaija sleteo na beogradski aerodrom

N1 Info pre 17 minuta
Avion Er Srbije iz Dubaija sleteo u Beograd sa oko 250 srpskih državljana

Avion Er Srbije iz Dubaija sleteo u Beograd sa oko 250 srpskih državljana

Newsmax Balkans pre 22 minuta
Prvi evakuacioni let iz Dubaija – u Beograd se vratilo oko 250 građana Srbije

Prvi evakuacioni let iz Dubaija – u Beograd se vratilo oko 250 građana Srbije

RTS pre 7 minuta
Stigli u Beograd: Avion Er Srbije iz Dubaija sa oko 250 putnika sleteo na „Nikolu Teslu“ (foto, video)

Stigli u Beograd: Avion Er Srbije iz Dubaija sa oko 250 putnika sleteo na „Nikolu Teslu“ (foto, video)

Dnevnik pre 12 minuta
Sleteo avion sa 276 državljana Srbije u Beograd: Piloti "Er Srbije" otkrili da vraćaju kući i 14 beba

Sleteo avion sa 276 državljana Srbije u Beograd: Piloti "Er Srbije" otkrili da vraćaju kući i 14 beba

Mondo pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelBliski IstokVlada SrbijeNikola TeslaAerodrom Nikola TeslaAerodromDubaiTeslaAir Serbiabeograd

Društvo, najnovije vesti »

(Foto, video) "Nije ga spasilac oživeo, nego slučajni kupači" Podnete krivične prijave zbog incidenta na niškom bazenu…

(Foto, video) "Nije ga spasilac oživeo, nego slučajni kupači" Podnete krivične prijave zbog incidenta na niškom bazenu: Policija otkrila propuste

Blic pre 57 minuta
Upravo sleteo u Beograd: Avionom Er Srbije evakuisano ukupno 262 putnika, među kojima i 14 beba

Upravo sleteo u Beograd: Avionom Er Srbije evakuisano ukupno 262 putnika, među kojima i 14 beba

Blic pre 22 minuta
Ministar Gašić povodom Dana žena uručio poklone pripadnicama sistema odbrane (video)

Ministar Gašić povodom Dana žena uručio poklone pripadnicama sistema odbrane (video)

Blic pre 1 sat
Zbog rata u Iranu preti nam nestašica ključnog metala

Zbog rata u Iranu preti nam nestašica ključnog metala

Blic pre 1 sat
Lančani sudar pet vozila kod Mostarske petlje, jedna osoba povređena

Lančani sudar pet vozila kod Mostarske petlje, jedna osoba povređena

Danas pre 2 sata