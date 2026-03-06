Avion Er Srbije iz Dubaija sleteo u Beograd sa oko 250 državljana Srbije

Avion Er Srbije iz Dubai sleteo je večeras na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" sa oko 250 državljana Srbije iz ratom zahvaćenog područja na Bliskom istoku.

Avion je poleteo iz Dubaija oko 16 sati po našem vremenu. U organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, avionom Er Srbije u sredu su iz Šarm el Šeika vraćeni državljani Srbije evakuisani iz Izraela. Povratak državljana Srbije iz ratom zahvaćenih područja organizovalo je Ministarstvo spoljnih poslova. Nacionalna avio-kompanija Er Srbija je, čim su se otvorili bezbedni vazdušni koridori do Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), među prvim kompanijama na