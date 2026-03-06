Predsednik Udruženja naftnih kompanija Srbije: Ako ne bude sirove nafte, biće svetska ekonomska kriza koju će svi osetiti

Predsednik Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović izjavio je danas da će krizu zbog situacije na Bliskom istoku vrlo brzo svi osetiti uključujući i Srbija.

On je rekao da veliki nedostatak sirove nafte, uzrokovan ratom na Bliskom istoku, nije pojava koja se do sada nije dešavala, ali da je pitanje koliko dugo će ona trajati i istakao da bi dugoročno ovakva situacija dovela do ozbiljne ekonomske krize širom sveta. "Ne možete imati toliko zaliha proizvoda da možete da ih potrošite u ovom periodu, dok ne prođe. Ne, to nema nijedna zemlja, tako da će sve zemlje neminovno osetiti. Osim onih koje su samodovoljne, koje mogu