Predsednik Udruženja naftnih kompanija Srbije: Ako ne bude sirove nafte, biće svetska ekonomska kriza koju će svi osetiti

Euronews pre 26 minuta  |  Autor: Tanjug
Predsednik Udruženja naftnih kompanija Srbije: Ako ne bude sirove nafte, biće svetska ekonomska kriza koju će svi osetiti

Predsednik Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović izjavio je danas da će krizu zbog situacije na Bliskom istoku vrlo brzo svi osetiti uključujući i Srbija.

On je rekao da veliki nedostatak sirove nafte, uzrokovan ratom na Bliskom istoku, nije pojava koja se do sada nije dešavala, ali da je pitanje koliko dugo će ona trajati i istakao da bi dugoročno ovakva situacija dovela do ozbiljne ekonomske krize širom sveta. "Ne možete imati toliko zaliha proizvoda da možete da ih potrošite u ovom periodu, dok ne prođe. Ne, to nema nijedna zemlja, tako da će sve zemlje neminovno osetiti. Osim onih koje su samodovoljne, koje mogu
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Mićović: Ako ne bude sirove nafte sledi svetska ekonomska kriza koju će svi osetiti

Mićović: Ako ne bude sirove nafte sledi svetska ekonomska kriza koju će svi osetiti

RTV pre 11 minuta
"Bez sirove nafte sledi nam svetska kriza koja nikog neće zaobići", Mićović upozorava da se nagli rast cena ne može izbeći ako…

"Bez sirove nafte sledi nam svetska kriza koja nikog neće zaobići", Mićović upozorava da se nagli rast cena ne može izbeći ako sukobi potraju

Kurir pre 11 minuta
Mićović: Ako ne bude sirove nafte sledi svetska ekonomska kriza koju će svi osetiti

Mićović: Ako ne bude sirove nafte sledi svetska ekonomska kriza koju će svi osetiti

Insajder pre 50 minuta
Cena nafte prati istoriju kriza – moguće veliko poskupljenje goriva na pumpama

Cena nafte prati istoriju kriza – moguće veliko poskupljenje goriva na pumpama

RTS pre 21 minuta
Mićović upozorava na pesimističan scenario: Ako ne bude sirove nafte sledi svetska ekonomska kriza koju će svi osetiti

Mićović upozorava na pesimističan scenario: Ako ne bude sirove nafte sledi svetska ekonomska kriza koju će svi osetiti

Dnevnik pre 16 minuta
"Sledi svetska ekonomska kriza koju će svi osetiti"

"Sledi svetska ekonomska kriza koju će svi osetiti"

Telegraf pre 41 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranBliski IstoknaftaEkonomska krizakrizarat u iranu

Ekonomija, najnovije vesti »

Mićović: Ako ne bude sirove nafte sledi svetska ekonomska kriza koju će svi osetiti

Mićović: Ako ne bude sirove nafte sledi svetska ekonomska kriza koju će svi osetiti

RTV pre 11 minuta
„Vučićeve izjave izazvale paniku, građani prave zalihe“: Da li će danas gorivo na pumpama poskupeti?

„Vučićeve izjave izazvale paniku, građani prave zalihe“: Da li će danas gorivo na pumpama poskupeti?

Danas pre 11 minuta
Direktor benzinske stanice: Ako se bude pratio trend rasta cena nafte - biće preskupo, očekujemo mere države

Direktor benzinske stanice: Ako se bude pratio trend rasta cena nafte - biće preskupo, očekujemo mere države

N1 Info pre 11 minuta
Čadež: Austrija traži rešenje za status profesionalnih vozača iz Srbije u EU

Čadež: Austrija traži rešenje za status profesionalnih vozača iz Srbije u EU

Danas pre 1 minut
Jedna zemlja dobila izuzeće od SAD za kupovinu ruske nafte

Jedna zemlja dobila izuzeće od SAD za kupovinu ruske nafte

Danas pre 6 minuta