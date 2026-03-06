Apsolutna dominacija Nikole Jokića: ‘Joker’ srušio Lejkerse u momentima kada se lomila utakmica!

Hot sport pre 34 minuta
Apsolutna dominacija Nikole Jokića: ‘Joker’ srušio Lejkerse u momentima kada se lomila utakmica!

Denver je ponovo imao svog dirigenta, a kada je Nikola Jokić u tom raspoloženju – protivnici retko pronalaze rešenje.

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Los Anđeles Lejkerse rezultatom 120:113 i tako nastavili borbu za sam vrh Zapadne konferencije u NBA ligi. Srpski centar još jednom je pokazao zašto je godinama među najdominantnijim igračima planete. Jokić je predvodio tim iz Kolorada do pobede tripl-dabl učinkom – 28 poena, 12 skokova i 13 asistencija, kontrolišući ritam utakmice od prvog do poslednjeg minuta. JOKIĆ SCORES WITH 22.3 LEFT TO SEAL IT IN DENVER! 🚨 Another Joker
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Jokićev tripl-dabl i najvažniji poeni u pobedi nad Lejkersima

Jokićev tripl-dabl i najvažniji poeni u pobedi nad Lejkersima

RTV pre 18 minuta
Veče za istoriju: Lebron Džejms pretekao Karima!

Veče za istoriju: Lebron Džejms pretekao Karima!

Hot sport pre 4 minuta
Jokić doneo pobedu Denveru, stao pred kamere, pa sipao hvalospeve na račun jednog igrača Lejkersa: "Mislim da je ovo bar sedmi…

Jokić doneo pobedu Denveru, stao pred kamere, pa sipao hvalospeve na račun jednog igrača Lejkersa: "Mislim da je ovo bar sedmi put da kažem... On je..."

Kurir pre 4 minuta
Jokićev tripl-dabl protiv Dončića: Denver na krilima najboljeg pobedio Lejkerse

Jokićev tripl-dabl protiv Dončića: Denver na krilima najboljeg pobedio Lejkerse

Sputnik pre 4 minuta
Jokić preko Dončića pogodio za pobedu Denvera: Pogledajte majstoriju najboljeg igrača na svetu

Jokić preko Dončića pogodio za pobedu Denvera: Pogledajte majstoriju najboljeg igrača na svetu

Mondo pre 18 minuta
Nikola Jokić novim tripl-dablom vodio Denver do pobede nad Lejkersima u noći rekorda Lebrona Džejmsa

Nikola Jokić novim tripl-dablom vodio Denver do pobede nad Lejkersima u noći rekorda Lebrona Džejmsa

Danas pre 34 minuta
Nikola Jokić upisao novi tripl-dabl za pobedu Denvera protiv Lejkersa

Nikola Jokić upisao novi tripl-dabl za pobedu Denvera protiv Lejkersa

Euronews pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBALos AnđelesNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Jokićev tripl-dabl i najvažniji poeni u pobedi nad Lejkersima

Jokićev tripl-dabl i najvažniji poeni u pobedi nad Lejkersima

RTV pre 18 minuta
Veče za istoriju: Lebron Džejms pretekao Karima!

Veče za istoriju: Lebron Džejms pretekao Karima!

Hot sport pre 4 minuta
Apsolutna dominacija Nikole Jokića: ‘Joker’ srušio Lejkerse u momentima kada se lomila utakmica!

Apsolutna dominacija Nikole Jokića: ‘Joker’ srušio Lejkerse u momentima kada se lomila utakmica!

Hot sport pre 34 minuta
Pjastri najbrži na drugom slobodnom treningu pred uvodnu trku F1 u Australiji

Pjastri najbrži na drugom slobodnom treningu pred uvodnu trku F1 u Australiji

Radio sto plus pre 14 minuta
Čekajući šta će biti sa Željkom, Hapoel "blindirao" Motlija!

Čekajući šta će biti sa Željkom, Hapoel "blindirao" Motlija!

Sportske.net pre 18 minuta