Apsolutna dominacija Nikole Jokića: ‘Joker’ srušio Lejkerse u momentima kada se lomila utakmica!

Denver je ponovo imao svog dirigenta, a kada je Nikola Jokić u tom raspoloženju – protivnici retko pronalaze rešenje.

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Los Anđeles Lejkerse rezultatom 120:113 i tako nastavili borbu za sam vrh Zapadne konferencije u NBA ligi. Srpski centar još jednom je pokazao zašto je godinama među najdominantnijim igračima planete. Jokić je predvodio tim iz Kolorada do pobede tripl-dabl učinkom – 28 poena, 12 skokova i 13 asistencija, kontrolišući ritam utakmice od prvog do poslednjeg minuta. JOKIĆ SCORES WITH 22.3 LEFT TO SEAL IT IN DENVER! 🚨 Another Joker