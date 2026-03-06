IN Medija, pored još 16 medija pristupila ANEM-u

In medija pre 1 sat
IN Medija, pored još 16 medija pristupila ANEM-u

Upravni odbor Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) na poslednjoj sednici doneo je odluku o prijemu 17 novih članica, odnosno medija, saopštili su iz ove strukovne asocijacije.

U ANEM su pored IN Medija primljeni Webinfo, Rec Media Užice, Storyteller, Zoomer, Internet portal Far, JUGpress, Nova Naša reč, TAKT, Mašina, A1tv.net, Magločistač, Epicentar press, Glas Zaječara, Radio Sloboda, Ozon Press i N2 portal. Kako su ocenili članovi Upravnog odbora ANEM-a, Veran Matić, Milorad Tadić i Slobodan Krajnović, nove članice predstavljaju primere profesionalnih i slobodnih medija u Srbiji i kao takvi značajno će doprineti kvalitetnijem
Ključne reči

InternetZaječarUpravni odborANEMNaša rečPressUžice

