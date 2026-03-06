Evropska komisija ukorila Zelenskog zbog pretnji Orbanu: Takav jezik nije prihvatljiv prema članicama EU

Evropska komisija danas je ukorila ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog zbog pretnji koje je u četvrtak upitio mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, rekavši da će njegovu adresu dati ukrajinskoj vojsci da s njim popriča "na njihovom jeziku".

„Evropska komisija je veoma jasna da ta vrsta jezika nije prihvatljiva. Ne sme biti pretnji članicama EU“, rekao je na konferenciji za medije u Briselu portpatol Evropske komisije Olof Gil, prenosi Politiko. Tenzije između Ukrajine i Mađarske su eskalirale poslednjih nedelja, jer je Budimpešta stavila veto na evropski kredit od 90 milijardi evra za Kijev, zbog toga što je Ukrajina obustavila isporuku ruske nafte Mađarskoj kroz naftovod Družba. Ukrajina tvrdi da je