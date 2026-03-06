Kurti: Ponovljeni izbori nisu rešenje, odluka Osmani neustavna

Insajder pre 2 sata
Kurti: Ponovljeni izbori nisu rešenje, odluka Osmani neustavna

Premijer Kosova Aljbin Kurti je rekao danas da novi vanredni parlamentarni izbori nisu rešenje, dok je dekret predsednice Kosova Vjose Osmani o raspuštanju parlamenta ocenio "neustavnim".

Kurti je rekao da ne očekuje veće promene ako se održe novi izbori. "Ne vidim kako oni mogu biti rešenje u ovom trenutku. Potrebno je 80 glasova za izbor predsednika. Ne možemo očekivati da pokrenemo nove izbore u ponovljenim kampanjama, gde sada moramo da kažemo da sam dobio najmanje 80 poslanika", kazao je on na konferenciji za novinare. Kurti je dodao da bi ponovljeni izbori bili "nastavak institucionalne i zakonodavne agonije uopšte", što je ocenio "nepotrebnim
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Samoopredeljenje podnelo Ustavnom sudu zahtev za ocenu ustavnosti izbora predsednika Kosova

Samoopredeljenje podnelo Ustavnom sudu zahtev za ocenu ustavnosti izbora predsednika Kosova

Newsmax Balkans pre 1 sat
Kurti: Ponovljeni izbori nisu rešenje, odluka Osmani neustavna

Kurti: Ponovljeni izbori nisu rešenje, odluka Osmani neustavna

NIN pre 1 sat
Sud u Prištini: Do 9. marta komentari na zahtev za ocenu ustavnosti procesa izbora predsednika

Sud u Prištini: Do 9. marta komentari na zahtev za ocenu ustavnosti procesa izbora predsednika

Euronews pre 2 sata
Velika politička kriza na Kosovu: Osmani zakazala konsultacije za 13 sati

Velika politička kriza na Kosovu: Osmani zakazala konsultacije za 13 sati

Danas pre 7 sati
Osmani raspustila Skupštinu: Najavila vanredne izbore na Kosovu

Osmani raspustila Skupštinu: Najavila vanredne izbore na Kosovu

Nedeljnik pre 8 sati
Predsednica Kosova raspisala nove parlamentarne izbore

Predsednica Kosova raspisala nove parlamentarne izbore

N1 Info pre 9 sati
Osmani raspustila Skupštinu, Kosovo ide na izbore

Osmani raspustila Skupštinu, Kosovo ide na izbore

Beta pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoParlamentarni izboriAljbin KurtiIzbori

Politika, najnovije vesti »

Ko se u opoziciji nije odazvao pozivu studenata povodom Univerziteta u Prištini i zašto?

Ko se u opoziciji nije odazvao pozivu studenata povodom Univerziteta u Prištini i zašto?

Danas pre 7 minuta
Brnabić u Helsinkiju: „Moja poseta je početak mnogo boljeg razumevanja Srbije i Finske“

Brnabić u Helsinkiju: „Moja poseta je početak mnogo boljeg razumevanja Srbije i Finske“

Serbian News Media pre 22 minuta
Mojsilović i komandant Komande združenih snaga NATO-a iz Napulja o bezbednosti

Mojsilović i komandant Komande združenih snaga NATO-a iz Napulja o bezbednosti

RTV pre 27 minuta
Politiko: EU neće dozvoliti da buduće članice budu Mađarska 2.0 - i Crna Gora biće joj zamorče

Politiko: EU neće dozvoliti da buduće članice budu Mađarska 2.0 - i Crna Gora biće joj zamorče

N1 Info pre 32 minuta
General Mojsilović i admiral Vajkof: Spremni smo za unapređenje saradnje Vojske Srbije i NATO

General Mojsilović i admiral Vajkof: Spremni smo za unapređenje saradnje Vojske Srbije i NATO

NIN pre 1 sat