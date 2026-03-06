Profesor iz SAD za Insajder: Nemoguće je pregovarati kad se ne zna šta Donald Tramp uopšte hoće od Irana (VIDEO)

Insajder pre 25 minuta
Profesor iz SAD za Insajder: Nemoguće je pregovarati kad se ne zna šta Donald Tramp uopšte hoće od Irana (VIDEO)

Koliko se veruje američkom predsedniku, pokazuje i to što većina analitičara smatra da će u sukobu s Iranom proglasiti pobedu - bez obzira na ishod. Bez jasnog cilja i strategije, Vašington je zajedno sa Tel Avivom započeo rat protiv Teherana, zbog kojeg nije ugrožen samo Bliski istok, već ceo svet. Kakve sve posledice sve to može da ima po Iran, ali i Sjedinjene Američke Države, pitali smo Džonatana Kristola, profesora međunarodnih odnosa i spoljno-političkog komentatora iz Njujorka.

Profesor Džonatan Kristol misli da je najveći problem , to što Sjedinjene Države nemaju jasno naveden cilj oko Irana. Ono što imamo jeste da predsednik Tramp u jednom govoru navodi otprilike četiri stvari, za koje želi da budu urađene. Ali onda, u drugim prilikama, govori nešto potpuno drugačije. "Potom Marko Rubio kaže nešto treće. Zatim Hegset kaže nešto četvrto. Onda pokušavaju da usklade izjave, pa se sve to opet promeni. Mislim da tu, iz perspektive Bele kuće,
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Tramp traži "bezuslovnu predaju" Irana; UN: Ulozi na Bliskom istoku ne mogu biti veći

Tramp traži "bezuslovnu predaju" Irana; UN: Ulozi na Bliskom istoku ne mogu biti veći

RTS pre 25 minuta
Poslednja Trampova nada protiv Irana: Jedini "kec u rukavu" još bez odluke

Poslednja Trampova nada protiv Irana: Jedini "kec u rukavu" još bez odluke

Večernje novosti pre 1 sat
BLISKOISTOČNI SUKOB: Izrael bombarduje Teheran i južni deo Bejruta, Iran gađao Bahrein; Tramp: Želimo da uđemo i očistimo sve…

BLISKOISTOČNI SUKOB: Izrael bombarduje Teheran i južni deo Bejruta, Iran gađao Bahrein; Tramp: Želimo da uđemo i očistimo sve

RTV pre 1 sat
Sančez: Kipar je žrtva rata sa Iranom, Madrid će pomoći u zaštiti ostrva

Sančez: Kipar je žrtva rata sa Iranom, Madrid će pomoći u zaštiti ostrva

Insajder pre 2 sata
Kurdi čekaju "zeleno svetlo": Hiljade vojnika na granici

Kurdi čekaju "zeleno svetlo": Hiljade vojnika na granici

B92 pre 1 sat
Kurdski borci pripremaju napad na Iran u narednih nedelju dana

Kurdski borci pripremaju napad na Iran u narednih nedelju dana

Politika pre 1 sat
Kipar je žrtva rata sa Iranom

Kipar je žrtva rata sa Iranom

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranBliski IstokNjujorkVašingtonTeheranInsajderBela kućaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Rusija navodno pružila informacije Iranu koje bi mu mogle pomoći da napada američke ratne brodove i avione

Rusija navodno pružila informacije Iranu koje bi mu mogle pomoći da napada američke ratne brodove i avione

Danas pre 21 minuta
(Video) Tramp besan na Madrid zbog Irana nazvao Španiju "užasnim saveznikom", preti embargom, a pominje se i izbacivanje iz…

(Video) Tramp besan na Madrid zbog Irana nazvao Španiju "užasnim saveznikom", preti embargom, a pominje se i izbacivanje iz NATO

Blic pre 21 minuta
„Putin se neće zaustaviti“: Sagovornici Danasa analiziraju šta će biti sa ratom u Ukrajini dok traje sukob na Bliskom istoku…

„Putin se neće zaustaviti“: Sagovornici Danasa analiziraju šta će biti sa ratom u Ukrajini dok traje sukob na Bliskom istoku

Danas pre 1 sat
Kurdska opozicija u Iranu tvrdi da neće ulaziti u rat sa Teheranom na zahtev neke strane zemlje

Kurdska opozicija u Iranu tvrdi da neće ulaziti u rat sa Teheranom na zahtev neke strane zemlje

Danas pre 1 sat
Zatišje pred buru?! Iranci više nemaju odakle da pucaju, Izrael im zbrisao 300 lansera: Prelaze na opasnu taktiku - sprema se…

Zatišje pred buru?! Iranci više nemaju odakle da pucaju, Izrael im zbrisao 300 lansera: Prelaze na opasnu taktiku - sprema se pakao na Bliskom istoku

Blic pre 56 minuta