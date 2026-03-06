Profesor iz SAD za Insajder: Nemoguće je pregovarati kad se ne zna šta Donald Tramp uopšte hoće od Irana (VIDEO)

Koliko se veruje američkom predsedniku, pokazuje i to što većina analitičara smatra da će u sukobu s Iranom proglasiti pobedu - bez obzira na ishod. Bez jasnog cilja i strategije, Vašington je zajedno sa Tel Avivom započeo rat protiv Teherana, zbog kojeg nije ugrožen samo Bliski istok, već ceo svet. Kakve sve posledice sve to može da ima po Iran, ali i Sjedinjene Američke Države, pitali smo Džonatana Kristola, profesora međunarodnih odnosa i spoljno-političkog komentatora iz Njujorka.

Profesor Džonatan Kristol misli da je najveći problem , to što Sjedinjene Države nemaju jasno naveden cilj oko Irana. Ono što imamo jeste da predsednik Tramp u jednom govoru navodi otprilike četiri stvari, za koje želi da budu urađene. Ali onda, u drugim prilikama, govori nešto potpuno drugačije. "Potom Marko Rubio kaže nešto treće. Zatim Hegset kaže nešto četvrto. Onda pokušavaju da usklade izjave, pa se sve to opet promeni. Mislim da tu, iz perspektive Bele kuće,