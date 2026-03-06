Prognoza vremena za subotu, 7. mart: Ujutru slab prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano

Insajder pre 6 sati
Prognoza vremena za subotu, 7. mart: Ujutru slab prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano

U Srbiji će sutra ujutru biti hladno sa slabim prizemnim mrazem, ponegde se očekuje i slab mraz na dva metra visine, a po kotlinama i rečnim dolinama i sa kratkotrajnom maglom, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetr, na jugu Banata i u donjem Podunavlju, povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od minus dva do četiri stepena, a najviša od 16 do 20. U Beogradu će ujutru biti hladno sa slabim prizemnim mrazem a tokom dana sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta. Duvaće slab i umeren vetar, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od nula do četiri stepena, a najviša oko 19 stepeni. U Srbiji
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Da li je zima zvanično gotova? Evo šta nas čeka u martu!

Da li je zima zvanično gotova? Evo šta nas čeka u martu!

Telegraf pre 2 sata
Prognoza vremena za subotu, 7. mart: Ujutru slab prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano

Prognoza vremena za subotu, 7. mart: Ujutru slab prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano

Serbian News Media pre 4 sati
Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 6. do 8. marta)

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 6. do 8. marta)

Pressek pre 5 sati
U Srbiji temperature i do 20 stepeni: Kakvo će biti vreme narednih dana

U Srbiji temperature i do 20 stepeni: Kakvo će biti vreme narednih dana

NIN pre 5 sati
RHMZ objavio kakvo će vreme biti sledeće nedelje u Srbiji

RHMZ objavio kakvo će vreme biti sledeće nedelje u Srbiji

Telegraf pre 5 sati
Proleće je sve bliže: U Beogradu 18, u Negotinskoj Krajini čak 20 stepeni

Proleće je sve bliže: U Beogradu 18, u Negotinskoj Krajini čak 20 stepeni

Pravda pre 6 sati
Danas sunčano i relativno toplo

Danas sunčano i relativno toplo

Serbian News Media pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Banat

Društvo, najnovije vesti »

Od fizičkog nasilja do političkog progona: položaj novinarki i aktivistkinja u aktuelnim protestima

Od fizičkog nasilja do političkog progona: položaj novinarki i aktivistkinja u aktuelnim protestima

Mašina pre 45 minuta
Studenti iz Smederevske Palanke tvrde da ih je opozicija obmanula, ponovo prikupljaju potpise za lokalne izbore

Studenti iz Smederevske Palanke tvrde da ih je opozicija obmanula, ponovo prikupljaju potpise za lokalne izbore

Mašina pre 35 minuta
Gledajte UŽIVO Dan uživo: Sedmi dan rata na Bliskom istoku

Gledajte UŽIVO Dan uživo: Sedmi dan rata na Bliskom istoku

N1 Info pre 50 minuta
Stevanović o tužbi bivših pripadnika DB: Fokus treba da bude na nepravilnostima u presudi za ubistvo Ćuruvije

Stevanović o tužbi bivših pripadnika DB: Fokus treba da bude na nepravilnostima u presudi za ubistvo Ćuruvije

N1 Info pre 30 minuta
"Međunarodni transport": Zemlje Zapadnog Balkana ponovo će na protest, usaglašava se datum

"Međunarodni transport": Zemlje Zapadnog Balkana ponovo će na protest, usaglašava se datum

N1 Info pre 10 minuta