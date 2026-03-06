Milić nakon smene sa mesta direktora niške Kardiohirurgije: Razlog je politički, na klinici veliko uznemirenje, ali protesta neće biti

Jugmedia pre 18 minuta  |  JuGmedia
Milić nakon smene sa mesta direktora niške Kardiohirurgije: Razlog je politički, na klinici veliko uznemirenje, ali protesta…
Direktor Klinike za kardiohirurgiju dr Dragan Milić, koga je uprava Univerzitetskog kliničkog centra Niš danas obavestila da je donela odluku da ga razreši sa te funkcije, kazao je da su razlozi za njegovu smenu politički i interesni, a nikako stručne prirode. „Pravi razlozi za smenu su to što smo očistili listu čekanja za kardiohirurške operacije na našoj klinici još pre tri godine i time poremetili računicu privatnicima koji se bogate na račun bolesnih, to što je
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Dr Milić: Smenjen sam iz političkih razloga i zbog objava na društvenim mrežama

Dr Milić: Smenjen sam iz političkih razloga i zbog objava na društvenim mrežama

N1 Info pre 19 minuta
Doktor Dragan Milić: Smenjen sam ne zbog lošeg rada, već zbog objava na društvenim mrežama

Doktor Dragan Milić: Smenjen sam ne zbog lošeg rada, već zbog objava na društvenim mrežama

Beta pre 19 minuta
"Razlozi su politički i interesni, a ne stručni": Oglasio se dr Dragan Milić posle razrešnja sa mesta direktora…

"Razlozi su politički i interesni, a ne stručni": Oglasio se dr Dragan Milić posle razrešnja sa mesta direktora kardiohirurgije UKC Niš

Nova pre 19 minuta
GG “Svi za jednog jedan za sve” i OO PODES osuđuju smenu Milića

GG “Svi za jednog jedan za sve” i OO PODES osuđuju smenu Milića

Jugmedia pre 28 minuta
Dragan Milić razrešen sa funkcije direktora Kardiohirurgije UKC Niš

Dragan Milić razrešen sa funkcije direktora Kardiohirurgije UKC Niš

Jugmedia pre 43 minuta
Dragan Milić posle smene: Razlog su društvene mreže i politika

Dragan Milić posle smene: Razlog su društvene mreže i politika

Insajder pre 1 sat
Milić: Smenjen sam iz političkih razloga i zbog čišćenja liste čekanja

Milić: Smenjen sam iz političkih razloga i zbog čišćenja liste čekanja

Južne vesti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NišDragan Milić

Regioni, najnovije vesti »

Dr Milić: Smenjen sam iz političkih razloga i zbog objava na društvenim mrežama

Dr Milić: Smenjen sam iz političkih razloga i zbog objava na društvenim mrežama

N1 Info pre 19 minuta
Milić nakon smene sa mesta direktora niške Kardiohirurgije: Razlog je politički, na klinici veliko uznemirenje, ali protesta…

Milić nakon smene sa mesta direktora niške Kardiohirurgije: Razlog je politički, na klinici veliko uznemirenje, ali protesta neće biti

Jugmedia pre 18 minuta
Doktor Dragan Milić: Smenjen sam ne zbog lošeg rada, već zbog objava na društvenim mrežama

Doktor Dragan Milić: Smenjen sam ne zbog lošeg rada, već zbog objava na društvenim mrežama

Beta pre 19 minuta
Studenti u Aranđelovcu ponovo prikupljaju potpise za lokalne izbore

Studenti u Aranđelovcu ponovo prikupljaju potpise za lokalne izbore

Glas Šumadije pre 44 minuta
GG “Svi za jednog jedan za sve” i OO PODES osuđuju smenu Milića

GG “Svi za jednog jedan za sve” i OO PODES osuđuju smenu Milića

Jugmedia pre 28 minuta