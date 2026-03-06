Bela kuća potvrdila koliko će tačno trajati rat! Iran napao američke baze u Kuvajtu! Rusi aktivno pomažu Teheranu, navode ih šta da gađaju!? (video, foto)

Od najnovijeg Hronološki U iranskom napadu na američku vojnu bazu u Bahreinu ima poginulih i povređenih, javlja iranska agencija Tasnim, pozivajući se na Centralni komandni štab Iranskih oružanih snaga Hatam al-Anbiju.

Šef Centralne komande Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM), general Bred Kuper, izjavio je da su iranske snage sinoć ispalile sedam napadačkih dronova na stambena naselja u Bahreinu. On je u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama optužio Iran da je "namerno" gađao civile širom Bliskog istoka. "Ovo je neprihvatljivo i neće ostati bez odgovora", naveo je Kuper i dodao da će SAD reagovati na napade Irana na civile u regionu, prenosi Rojters.