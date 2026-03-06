Bela kuća potvrdila koliko će tačno trajati rat! Iran napao američke baze u Kuvajtu! Rusi aktivno pomažu Teheranu, navode ih šta da gađaju!? (video, foto)

Kurir pre 25 minuta
Bela kuća potvrdila koliko će tačno trajati rat! Iran napao američke baze u Kuvajtu! Rusi aktivno pomažu Teheranu, navode ih…

Od najnovijeg Hronološki U iranskom napadu na američku vojnu bazu u Bahreinu ima poginulih i povređenih, javlja iranska agencija Tasnim, pozivajući se na Centralni komandni štab Iranskih oružanih snaga Hatam al-Anbiju.

Šef Centralne komande Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM), general Bred Kuper, izjavio je da su iranske snage sinoć ispalile sedam napadačkih dronova na stambena naselja u Bahreinu. On je u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama optužio Iran da je "namerno" gađao civile širom Bliskog istoka. "Ovo je neprihvatljivo i neće ostati bez odgovora", naveo je Kuper i dodao da će SAD reagovati na napade Irana na civile u regionu, prenosi Rojters.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO Izrael gađao više od 400 ciljeva u Iranu; Tramp traži bezuslovnu kapitulaciju, Teheran upozorava Evropu

BLOG UŽIVO Izrael gađao više od 400 ciljeva u Iranu; Tramp traži bezuslovnu kapitulaciju, Teheran upozorava Evropu

Insajder pre 25 minuta
Putin tokom razgovora sa iranskim predsednikom Pezeškijanom pozvao na prekid neprijateljstva sa SAD

Putin tokom razgovora sa iranskim predsednikom Pezeškijanom pozvao na prekid neprijateljstva sa SAD

Insajder pre 10 minuta
Eksplozije kod nuklearnog postrojenja u Iranu, ranjen sin izraelskog ministra u Libanu, balistička raketa pogodila Saudijsku…

Eksplozije kod nuklearnog postrojenja u Iranu, ranjen sin izraelskog ministra u Libanu, balistička raketa pogodila Saudijsku Arabiju: Kina bi mogla da se uključi u rat?!

Blic pre 25 minuta
Putin hitno reagovao: Vreme je za prekid vatre

Putin hitno reagovao: Vreme je za prekid vatre

B92 pre 11 minuta
Putin razgovarao sa Pezeškijanom

Putin razgovarao sa Pezeškijanom

Politika pre 6 minuta
Signali: Sukobi na Bliskom istoku bez naznaka smirivanja

Signali: Sukobi na Bliskom istoku bez naznaka smirivanja

RTV pre 36 minuta
Pogledajte - potopljen jedini iranski nosač: Napad je došao iznenada, nije mu bilo spasa (video)

Pogledajte - potopljen jedini iranski nosač: Napad je došao iznenada, nije mu bilo spasa (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinIranIrakLibanIzraelBliski IstokHezbolahMoskvaKiparVašingtonRojtersAerodromTeheranEUIndijaKinaVelika BritanijaVembliBBCBela kućaLondonAFPRusijaGardijanKuvajtCNNhelikopterIzboriDronDonald TrampUNESCOBejrutnaftaamerikasad

Svet, najnovije vesti »

Rusija navodno pružila informacije Iranu koje bi mu mogle pomoći da napada američke ratne brodove i avione

Rusija navodno pružila informacije Iranu koje bi mu mogle pomoći da napada američke ratne brodove i avione

Danas pre 21 minuta
(Video) Tramp besan na Madrid zbog Irana nazvao Španiju "užasnim saveznikom", preti embargom, a pominje se i izbacivanje iz…

(Video) Tramp besan na Madrid zbog Irana nazvao Španiju "užasnim saveznikom", preti embargom, a pominje se i izbacivanje iz NATO

Blic pre 21 minuta
„Putin se neće zaustaviti“: Sagovornici Danasa analiziraju šta će biti sa ratom u Ukrajini dok traje sukob na Bliskom istoku…

„Putin se neće zaustaviti“: Sagovornici Danasa analiziraju šta će biti sa ratom u Ukrajini dok traje sukob na Bliskom istoku

Danas pre 1 sat
Kurdska opozicija u Iranu tvrdi da neće ulaziti u rat sa Teheranom na zahtev neke strane zemlje

Kurdska opozicija u Iranu tvrdi da neće ulaziti u rat sa Teheranom na zahtev neke strane zemlje

Danas pre 1 sat
Zatišje pred buru?! Iranci više nemaju odakle da pucaju, Izrael im zbrisao 300 lansera: Prelaze na opasnu taktiku - sprema se…

Zatišje pred buru?! Iranci više nemaju odakle da pucaju, Izrael im zbrisao 300 lansera: Prelaze na opasnu taktiku - sprema se pakao na Bliskom istoku

Blic pre 56 minuta