"Evropljani će biti legitimne mete Irana" Žestoka pretnja iz Teherana: Ne mešajte se u ovaj rat agresije!

Kurir pre 4 sati  |  France 24
Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Madžid Taht-Ravanči rekao je da je Teheran "već obavestio Evropljanei sve ostale da treba da budu oprezni i da se ne mešaju u ovaj rat agresije protiv Irana".

Upozorio je da će, ako bilo koja zemlja "pridruži Americi i Izraelu u agresiji protiv Irana, takođe postati legitimna meta za iransku odmazdu". Taht-Ravanči je za France24 rekao da su iranski zvaničnici "pregovarali u dobroj veri" sa SAD, dodajući da je "poslednja runda razgovora u Ženevi prošlog četvrtka bila uspešna", pre nego što je američka vlada u subotu "uz pomoć izraelskog režima započela agresiju protiv Irana". Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova
