Iran napao američke baze u Kuvajtu, Tramp poslao ultimatum! Rusi aktivno pomažu Teheranu, navode ih šta da gađaju!? Šokantno otkriće Vašington posta (foto)
Kurir pre 15 minuta
Od najnovijeg Hronološki Američki predsednik Donald Tramp izjavio je juče da želi potpunu promenu iranske vladajuće strukture i da već ima nekoliko imena na umu za „dobrog vođu“ koji će preuzeti zemlju.
Više o tome pročitajte u tekstu ispod. Jedan brod je pogođen „nepoznatim projektilima“ u Ormuskom moreuzu, saopštila je britanska Pomorska trgovinska služba (UKMTO). Incident se dogodio oko sedam milja od severne obale Omana u 12:57 časova po britanskom vremenu, a vlasti trenutno istražuju okolnosti napada. UKMTO je upozorio brodove koji prolaze kroz to područje da budu izuzetno oprezni i da prijave svaku sumnjivu aktivnost. Ovo je drugi takav incident u Ormuskom