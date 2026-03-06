Kremlj slavi: Rat u Iranu značajno jača potražnju za ruskom naftom i gasom! Peskov se oglasio nakon što je Amerika odobrila izuzeće Indiji: "Saradnja i s Kinom"

Kurir pre 8 minuta
Od najnovijeg Hronološki Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kazao je danas da je rat u Iranu izazvao "značajno povećanje potražnje" za ruskim energetskim proizvodima. - Vidimo značajno povećanje potražnje za ruskom energijom zbog rata u Iranu.

Rusija je bila i ostaje pouzdan dobavljač i nafte i gasa – i gasa koji se isporučuje cevima i tečnog prirodnog gasa. Takođe je i dalje sposobna da garantuje kontinuitet svih ugovorenih isporuka - kazao je Peskov. CNN navodi da su komentari portparola ruskog predsednika Vladimira Putina usledili nakon što su SAD juče dozvolile Indiji "30-dnevno izuzeće" koje Nju Delhiju omogućuje kupovinu ruske nafte trenutno blokirane na moru, dok sukob na Bliskom istoku nastavlja
