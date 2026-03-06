Mađarska zaplenila oklopna vozila sa novcem Ukrajine: Prevoženo zlato i desetine miliona dolara i evra u kešu! Odmah stigao odgovor Kijeva (video)

Kurir pre 4 sati  |  Beta)
Mađarska zaplenila oklopna vozila sa novcem Ukrajine: Prevoženo zlato i desetine miliona dolara i evra u kešu! Odmah stigao…

Mađarske vlasti su danas saopštile da su pod sumnjom da se radi o pranju novca, privele sedam državljana Ukrajine, među kojima bivšeg ukrajinskog obaveštajca i zaplenile dva posebna oklopna vozila koja su kroz Mađarsku prevozila veliku količinu novca.

Ukrajina je odgovorila izjavom da je Mađarska uzela Ukrajince kao taoce i ilegalno zaplenila više miliona dolara u gotovini. "To je državni terorizam i reketiranje", rekao je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha. Tih sedam osoba su službenici ukrajinske državne banke Ošadbank i putovali su u dva oklopna vozila prevozeći novac između Austrije i Ukrajine, kazao je on. U oklopnim vozilima je prevožena gotovina u okviru redovnog posla državnih banaka,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Sibiha izvestio Zelenskog o oslobađanju sedam deržavljana Ukrajine iz Mađarske

Sibiha izvestio Zelenskog o oslobađanju sedam deržavljana Ukrajine iz Mađarske

Insajder pre 2 sata
Zlatne poluge, 80 miliona dolara u gotovini, hapšenja, Orbanovi izbori: Mađarsko-ukrajinske tenzije ključaju

Zlatne poluge, 80 miliona dolara u gotovini, hapšenja, Orbanovi izbori: Mađarsko-ukrajinske tenzije ključaju

Slobodna Evropa pre 2 sata
Mađarska uhapsila sedmoricu Ukrajinaca sa desetinama miliona evra; Kijev tvrdi da su oni „oteti“

Mađarska uhapsila sedmoricu Ukrajinaca sa desetinama miliona evra; Kijev tvrdi da su oni „oteti“

Vesti online pre 1 sat
Sibiha izvestio Zelenskog o oslobađanju sedam državljana Ukrajine iz Mađarske

Sibiha izvestio Zelenskog o oslobađanju sedam državljana Ukrajine iz Mađarske

Politika pre 2 sata
Mađarska privela sedam Ukrajinaca zbog navodnog pranja novca

Mađarska privela sedam Ukrajinaca zbog navodnog pranja novca

Insajder pre 3 sata
Sedam ukrajinskih državljana uhapšeno u Mađarskoj sa desetinama miliona deviza i 9 kilograma zlata

Sedam ukrajinskih državljana uhapšeno u Mađarskoj sa desetinama miliona deviza i 9 kilograma zlata

RTV pre 3 sata
Mađarska uhapsila sedmoricu Ukrajinaca sa desetinama miliona evra; Kijev tvrdi da su oni „oteti“

Mađarska uhapsila sedmoricu Ukrajinaca sa desetinama miliona evra; Kijev tvrdi da su oni „oteti“

Pravda pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaAustrijaBudimpeštaKijevDolarMađarskapranje novca

Svet, najnovije vesti »

Rusija navodno pružila informacije Iranu koje bi mu mogle pomoći da napada američke ratne brodove i avione

Rusija navodno pružila informacije Iranu koje bi mu mogle pomoći da napada američke ratne brodove i avione

Danas pre 21 minuta
(Video) Tramp besan na Madrid zbog Irana nazvao Španiju "užasnim saveznikom", preti embargom, a pominje se i izbacivanje iz…

(Video) Tramp besan na Madrid zbog Irana nazvao Španiju "užasnim saveznikom", preti embargom, a pominje se i izbacivanje iz NATO

Blic pre 21 minuta
„Putin se neće zaustaviti“: Sagovornici Danasa analiziraju šta će biti sa ratom u Ukrajini dok traje sukob na Bliskom istoku…

„Putin se neće zaustaviti“: Sagovornici Danasa analiziraju šta će biti sa ratom u Ukrajini dok traje sukob na Bliskom istoku

Danas pre 1 sat
Kurdska opozicija u Iranu tvrdi da neće ulaziti u rat sa Teheranom na zahtev neke strane zemlje

Kurdska opozicija u Iranu tvrdi da neće ulaziti u rat sa Teheranom na zahtev neke strane zemlje

Danas pre 1 sat
Zatišje pred buru?! Iranci više nemaju odakle da pucaju, Izrael im zbrisao 300 lansera: Prelaze na opasnu taktiku - sprema se…

Zatišje pred buru?! Iranci više nemaju odakle da pucaju, Izrael im zbrisao 300 lansera: Prelaze na opasnu taktiku - sprema se pakao na Bliskom istoku

Blic pre 56 minuta