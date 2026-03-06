Mađarska zaplenila oklopna vozila sa novcem Ukrajine: Prevoženo zlato i desetine miliona dolara i evra u kešu! Odmah stigao odgovor Kijeva (video)

Mađarske vlasti su danas saopštile da su pod sumnjom da se radi o pranju novca, privele sedam državljana Ukrajine, među kojima bivšeg ukrajinskog obaveštajca i zaplenile dva posebna oklopna vozila koja su kroz Mađarsku prevozila veliku količinu novca.

Ukrajina je odgovorila izjavom da je Mađarska uzela Ukrajince kao taoce i ilegalno zaplenila više miliona dolara u gotovini. "To je državni terorizam i reketiranje", rekao je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha. Tih sedam osoba su službenici ukrajinske državne banke Ošadbank i putovali su u dva oklopna vozila prevozeći novac između Austrije i Ukrajine, kazao je on. U oklopnim vozilima je prevožena gotovina u okviru redovnog posla državnih banaka,