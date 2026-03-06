Uhapšen muškarac iz Tutina zbog krijumčarenja: U skrivenom delu kamiona nađeno 16.000 paklica cigareta bez akciznih markica

Kurir pre 3 sata  |  RINA
Uhapšen muškarac iz Tutina zbog krijumčarenja: U skrivenom delu kamiona nađeno 16.000 paklica cigareta bez akciznih markica

SJENICA – Pripadnici policije, postupajući po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, uhapsili su muškarca iz Tutina nakon što je u Sjenici zaustavljeno teretno motorno vozilo kojim je upravljao, a u čijem je skrivenom delu pronađena velika količina cigareta bez akciznih markica.

Kako je saopšteno iz Poreske uprave, prilikom kontrole vozila policija je otkrila 16.000 paklica cigareta različitih marki, namenjenih daljoj prodaji, bez akciznih markica i bez potrebne dokumentacije o poreklu robe. Osumnjičeni je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljena trgovina. Protiv njega je doneto rešenje o policijskom zadržavanju do 48 sati, nakon čega je, uz krivičnu prijavu za
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Uhapšen muškarac iz Tutina – policija u Sjenici zaplijenila robu

Uhapšen muškarac iz Tutina – policija u Sjenici zaplijenila robu

Sandžak haber pre 48 minuta
Turski državljanin uhapšen zbog pokušaja krijumčarenja sedam kilograma hašiša

Turski državljanin uhapšen zbog pokušaja krijumčarenja sedam kilograma hašiša

Politika pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Poreska upravaNovi PazarTutinSjenicaTužilaštvoakcizecigaretehapšenje

Hronika, najnovije vesti »

Uhapšen muškarac iz Tutina – policija u Sjenici zaplijenila robu

Uhapšen muškarac iz Tutina – policija u Sjenici zaplijenila robu

Sandžak haber pre 48 minuta
Ukinuta prva doživotna presuda izrečena ženi u Srbiji

Ukinuta prva doživotna presuda izrečena ženi u Srbiji

Politika pre 23 minuta
Majka i ćerka poginule, sin teško povređen

Majka i ćerka poginule, sin teško povređen

Politika pre 23 minuta
​Osumnjičeni za paljenje automobila u Dubljanskoj ulici uhapšeni

​Osumnjičeni za paljenje automobila u Dubljanskoj ulici uhapšeni

Politika pre 23 minuta
​Pritvor za osumnjičenog da je držao kokain i marihuanu

​Pritvor za osumnjičenog da je držao kokain i marihuanu

Politika pre 23 minuta