"Mi odlučujemo ko će vladati": Tramp najavio mešanje u izbor iranskog lidera i otvoreno poručio ko nije po volji SAD

Mondo pre 2 sata  |  Tamara Birešić
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u telefonskom intervjuu za Rojters da SAD moraju biti uključene u proces izbora osobe koja će voditi Iran u budućnosti. "Želimo da budemo uključeni u proces izbora osobe koja će voditi Iran u budućnosti, kako ne bismo morali svakih nekoliko godina da prolazimo kroz isto", rekao je Tramp.

On je dodao da će Sjedinjene Države morati da učestvuju u izboru novog lidera zajedno sa Iranom. Tramp je u intervjuu za Axios poručio da sin ubijenog iranskog vrhovnog lidera, Modžtaba Hamnei, ne bi bio prihvatljiv izbor za Vašington. "Sin Hamneija je neprihvatljiv za mene. Želimo nekoga ko će doneti harmoniju i mir Iranu", rekao je Tramp. Dodao je i da smatra da je Modžtaba Hamnei "slab kandidat". Modžtaba Hamnei, konzervativni klerik blizak Revolucionarnoj
