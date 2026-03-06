Novak Đoković igra i dubl na Indijan Velsu: Nikad ne biste pogodili sa kim se udružio

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković učestvovaće na turniru u Indijan Velsu, gde je već saznao protivnika u drugom kolu turnira.

Ono što je zanimljivo - Đoković će na prvom turniru prolećne turneje u SAD igrati i u dubl konkurenciji. Srpski teniser se ne pojavljuje često u žrebu dubl turnira, ali je ovog puta napravio izuzetak. Novak Đoković je odlučio da u Kaliforniji nastupi u tandemu sa grčkim teniserom Stefanosom Cicipasom, koji je u dosadašnjem delu karijere dubl uglavnom igrao sa svojim rođenim bratom. Njih dvojica su dobili specijalnu pozivnicu organizatora da se pojave u konkurenciji